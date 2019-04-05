Fransa'da meme protezi yasaklandı: 'Nadir kanser türüne yol açtığı için bir önlem'

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BBC'nin haberine göre, Ulusal Ecza ve Sağlık Ürünleri Ajansından yapılan açıklamada, Fransa'da "nadir görülen ancak ciddi tehlike arz eden" bir kanser türüne yol açabileceği gerekçesiyle pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerinin "önlem olarak" yasaklandığı belirtildi.
Fransa'da bu protezlerle bağlantılı 59 kanser vakasının kayıt altına alındığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği, protezlerin yüzeyindeki pürüz arttıkça, bağışıklık sistemine saldıran anaplastik büyük hücreli lenfoma riskinin yükseldiği ifade edildi.
Ajans, ayrıca pürüzlü yüzeye sahip meme protezleriyle bağlantılı anaplastik büyük hücreli lenfoma vaka sayısının, 2011'den bu yana dikkat çekici biçimde arttığına işaret etti.
Kararla Fransa, pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerini yasaklayan ilk ülke oldu.
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