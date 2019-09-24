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Fransa'da reçete edilen zayıflama hapının 2 binden fazla ölüme yol açtığı iddia edildi
Fransa'da milyonlarca kişiye reçete edilen zayıflama hapının 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı iddia edildi
Fransa'da reçete edilen zayıflama hapının 2 binden fazla ölüme yol açtığı iddia edildi
24 Eylül 2019 - TRT Haber
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Fransa’da Mediator adlı ilacı kullanan 2 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hapı piyasaya süren şirkete dava açıldı. 4 binden fazla müdahil, 100 tanık ve 700 sayfalık dosya ile davanın ilk duruşması görüldü.

Davacılar, ilacı test eden laboratuvarın yetkililerini, "çıkar için yalan söylemekle" suçladı.

Görevi suistimal etmek ve ilacın yan etkilerini gizlemekten yargılananlar arasında, eski bir senatör de bulunuyor.

Üretici firma ise ilacın 2 bin kişinin ölümüne yol açtığına dair raporlara itiraz etti ve sadece 3 kişinin sağlık sorunu yaşadığı savundu.

1976 yılında Servier firmasının piyasaya sürdüğü ilaç, 2009'da piyasadan kaldırılana kadar 5 milyon kişi tarafından kullanıldı.

Esasen diyabet hastaları için üretilse de, iştah kestiği için ilaca diyet listelerinde de yer verildi.

İlaç, hipertansiyon başta olmak üzere çeşitli kalp ve damar hastalıklarına yol açtığı tespit edilmesine rağmen, 33 yıl boyunca pek çok ülkede reçete edildi.

Anahtar Kelimeler:

zayiflama hapi

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