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Fransa'da sağlık çalışanları düşük ücret ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle grevde
Fransa’da acil servis personelleri, olumsuz çalışma koşulları ve düşük ücretler nedeniyle greve gidiyor
Fransa'da sağlık çalışanları düşük ücret ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle grevde
20 Ağustos 2019 - TRT Haber
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Mart ayında, Paris’teki Saint Antoine Hastanesi'nde düşük ücretler ve personel eksikliği sebebiyle başlatılan grev, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.

Mayıs ayında 68, haziranda 100, şimdi ise 218 hastanede greve giden acil servis çalışanları, hükümetin beklenen iyileştirmeleri henüz gerçekleştirmediğinden şikayetçi.

Hükümet, acil servis koşullarının iyileştirilmesi için haziran ayında 70 milyon euro’luk bütçe hazırlandığını ve çalışanlara aylık 100'er euro ek ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Hastalar günlerce sedyede yatıyor

Oda ve yatak yetersizliği nedeniyle birçok hastanın uygun olmayan koşullarda tedavi görmesi ve hastanelerdeki yoğunluk da grevin sebepleri arasında yer alıyor.

Saint-Quentin Hastanesi’nde 70 yaşındaki bir hastanın 6 günden fazla süredir yatak yerine sedyede yatması, Saint-Etienne Hastanesi’nde ise 72 yaşındaki bir hastanın oda yetersizliği sebebiyle dışarıda tedavi görmesi durumun ciddiyetini gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisani grev fransa saint-quentin hastanesi

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