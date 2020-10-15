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Fransa'da sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığına yürüdü!
Fransa'da sağlık çalışanları ülkede sağlık alanındaki sorunları dikkate alınmadığını öne sürerek, hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Fransa'da sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığına yürüdü!
15 Ekim 2020 22:24 -
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Fransa'da sağlık çalışanları ülkede sağlık alanındaki sorunları dikkate alınmadığını öne sürerek, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İnvalid Meydanı'nın yakınlarında toplanan yüzlerce sağlık çalışanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık alanındaki reformlarını ve hükümeti protesto etti. Sağlıkçılar, hükümetin sağlık alanındaki sorunları dikkate almadığını öne sürdü. Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele başarılı olmadığını ifade etti. İnvalid Meydanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na yürüyüş yapan göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Sağlık çalışanları, 2 yıla yakın süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı beklediklerini dile getirirken, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı. Polis, ise protesto sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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