Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'dan Milas'a geldi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Fransa'dan uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen Türk vatandaşı İrfan D., yüksek ateş tespit edilince koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı
Fransa'dan Milas'a geldi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
03 Mart 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MİLAS (Muğla) - Türk vatandaşı olan ve Fransa'da yaşadığı öğrenilen İrfan D.'de, dün gece uçakla geldiği Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'nda yapılan sağlık kontrolünde, yüksek ateş tespit edildi.

Bunun üzerine İrfan D., koronavirüs şüphesiyle sağlık ekiplerince özel önlemlerle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İrfan D., özel bölümde gözlem altına alınırken, hastanenin acil servisinde de önlem alındı. 

Anahtar Kelimeler:

fransa mugla koronavirus 75 yil milas devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.