Fransa'nın İtalya ve İspanya'ya gönderilen milyonlarca maskeye el koyduğu ortaya çıktı

Fransız haber dergisi L'Express, İsveçli bir firma tarafından Çin'den satın alınan ve Marsilya üzerinden Lyon'a ulaşan maskelere 5 Mart'ta el konduğunu duyurdu. İsveç hükümetinin devreye girmesi üzerine Fransa, maskelerin sadece yarısını İtalya ve İspanya'ya göndermeyi kabul etti.

Atılabilir tıbbi malzeme şirketi Mölnlycke'e ait maskelerin Fransa'dan geri alınması için İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı girişimler iki hafta boyunca sonuçsuz kaldı. Stockholm-Paris hattında diplomatik krize yol açan olay, Fransa'nın kargonun yarısını serbet bırakmayı kabul etmesi üzerine kısmen aşıldı. 2 Milyon maske Avrupa'da Covid-19 salgından en çok etkilenen iki ülke olan İspanya ve İtalya'ya gönderildi.

Paris hükümeti, eylemine gerekçe olarak maskelerin, Fransa'ya ulaşmasından iki gün önce Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un imzaladığı genelgeyi gösteriyor. 3 Mart 2020'de imzalanan söz konusu genelge, Fransa topraklarındaki tüm maske üretimine ve stoklarına el koyma imkanı tanıyor.

Avrupa Birliği üyeleri arasında daha önce Çekya ve İtalya arasında benzer bir kriz yaşanmıştı. Çekya, Çin'den İtalya'ya gönderilen maske ve solunum cihazlarına Prag'daki aktarma sırasında el koymuştu.