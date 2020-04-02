Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'nın İtalya ve İspanya'ya gönderilen milyonlarca maskeye el koyduğu ortaya çıktı
Fransa'nın İtalya ve İspanya'ya gönderilen 4 milyon maskeye el koyduğu ortaya çıktı.
Fransa'nın İtalya ve İspanya'ya gönderilen milyonlarca maskeye el koyduğu ortaya çıktı
02 Nisan 2020 17:59 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Fransız haber dergisi L'Express, İsveçli bir firma tarafından Çin'den satın alınan ve Marsilya üzerinden Lyon'a ulaşan maskelere 5 Mart'ta el konduğunu duyurdu. İsveç hükümetinin devreye girmesi üzerine Fransa, maskelerin sadece yarısını İtalya ve İspanya'ya göndermeyi kabul etti.

Atılabilir tıbbi malzeme şirketi Mölnlycke'e ait maskelerin Fransa'dan geri alınması için İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın başlattığı girişimler iki hafta boyunca sonuçsuz kaldı. Stockholm-Paris hattında diplomatik krize yol açan olay, Fransa'nın kargonun yarısını serbet bırakmayı kabul etmesi üzerine kısmen aşıldı. 2 Milyon maske Avrupa'da Covid-19 salgından en çok etkilenen iki ülke olan İspanya ve İtalya'ya gönderildi.

Paris hükümeti, eylemine gerekçe olarak maskelerin, Fransa'ya ulaşmasından iki gün önce Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un imzaladığı genelgeyi gösteriyor. 3 Mart 2020'de imzalanan söz konusu genelge, Fransa topraklarındaki tüm maske üretimine ve stoklarına el koyma imkanı tanıyor.

Avrupa Birliği üyeleri arasında daha önce Çekya ve İtalya arasında benzer bir kriz yaşanmıştı. Çekya, Çin'den İtalya'ya gönderilen maske ve solunum cihazlarına Prag'daki aktarma sırasında el koymuştu.

Anahtar Kelimeler:

maske tibbi malzeme fransa el koydu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.