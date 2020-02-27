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Fransa'nın koronavirüs hazırlıkları: 108 hastane hazır, 200 milyon maske sipariş edildi
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olası vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğunu ve 200 milyon maskenin sipariş edildiğini bildirdi.
Fransa'nın koronavirüs hazırlıkları: 108 hastane hazır, 200 milyon maske sipariş edildi
27 Şubat 2020 -
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Philippe, Başbakanlıkta, yeni tip koronavirüse ilişkin siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldi. 

Burada konuşan Philippe, ülkede yeni tip koronavirüse ilişkin endişelerin bulunduğunu ancak bu durumda sakin kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkede olası Kovid-19 vakalarına karşı 108 hastanenin hazır tutulduğu bilgisini paylaşan Philippe, bu virüsle mücadele etmek için 200 milyon maske de sipariş ettiklerini aktardı.

- Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 18'i buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, "Bir salgınla karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak, bununla en iyi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 18'i bulmuştu, bu kişilerden 11'i iyileşirken ikisi ise hayatını kaybetmişti.

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