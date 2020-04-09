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Fransız Bilim Konseyi uyardı: '17 milyon kişi ölüm riski altında'
Fransa Bilim Konseyi, ülkede korona virüsü nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı.
Fransız Bilim Konseyi uyardı: '17 milyon kişi ölüm riski altında'
09 Nisan 2020 09:38 - İHA
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Fransa Bilim Konseyi korona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik yapılan araştırmaların sonucunu paylaştı. Açıklanan verilere göre ülkede Covid-19 nedeniyle ölüm riski altında olan kişi sayısının 17 milyon olduğu ifade edildi. Yaş ve hastalık faktörlerini inceleyerek Fransa'da nüfusun 4'te 1'inin ölümcül risk altında olduğunu belirten Konsey, riskli vatandaşlar için kesin sokağa çıkma yasağı getirilmesini talep etti.

Fransa'da 67 milyonluk nüfusun 17 milyonunun Covid-19 nedeniyle ölüm riski taşıdığını açıklayan Fransa Bilim Konseyi, ileri yaş ve hastalıkların ölüm riskini arttırdığını bildirdi. Riski arttıran hastalıklar arasında hipertansiyon, diyabet ve viral hassasiyetin yanı sıra obezite ve sigara tüketiminin de ölüm riskini arttıran faktörler olduğu aktarıldı. Konsey, riskli ve hassas duruma sahip vatandaşlar için katı ve kesin sokağa çıkma yasağı uygulanmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Öte yandan dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4. sıradan yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

korona virusu fransa sokaga cikma yasagi

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