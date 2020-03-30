Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti

FRANSA -63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına çıplak fotoğrafını da ekleyen doktor, diğer sağlık çalışanlarına da koruyucu ekipman yetersizliğini kınamak için protestosuna katılma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenen Colombié, "Hayatımı tehlikeye atmaya, sağlıkçılarımı ve toplumu korumaya hazır bir şekilde buradayım" ifadelerini kullandı.