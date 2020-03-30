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Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti
Fransa'nın Hérault bölgesinde bir doktor, ofisinde çıplak poz vererek sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı koruyucu malzeme yetersizliğini protesto etti.
Fransız doktor koruyucu malzeme yetersizliğini çıplak poz vererek protesto etti
30 Mart 2020 10:33 - Euronews
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FRANSA -63 yaşındaki doktor Alain Colombié sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçük askerlerinizden silahsız ve savunmasız cepheye gitmelerini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına çıplak fotoğrafını da ekleyen doktor, diğer sağlık çalışanlarına da koruyucu ekipman yetersizliğini kınamak için protestosuna katılma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenen Colombié, "Hayatımı tehlikeye atmaya, sağlıkçılarımı ve toplumu korumaya hazır bir şekilde buradayım" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

alain colombi ciplak fotograf doktor koronavirus

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