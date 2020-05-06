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Fransız doktorun Covid-19 açıklamasını Tevfik Özlü yorumladı: Eğer doğru ise bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak koronavirüs testinin pozitif bulunduğuna dair açıklamayla ilgili 'Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip' ifadesinde bulundu.
Fransız doktorun Covid-19 açıklamasını Tevfik Özlü yorumladı: Eğer doğru ise bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek
06 Mayıs 2020 15:59 - Star
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Fransız doktor Yves Cohen, 27 Aralık’ta zatürre teşhisi konulan kan örneklerine Covid-19 testi yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Fransız doktorun açıklamalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

Prof. Dr. Özlü, "Fransa’da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak COVID-19 testinin pozitif bulunduğuna dair haberleri ihtiyatla karşılamak lazım. Bu olgunun filyasyon çalışmasının tam olarak yapılması ve Çin’le ilişkili bir kaynağın olmadığının netleştirilmesi şart. Çünkü Çin’de ilk olgular Aralık başında fark edilse de, hastalığın Kasım hatta Ekim 2019’da başlamış olabileceği düşünülüyor. Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor, çünkü olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 tevfik ozlu zaturre teshisi

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