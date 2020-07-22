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Fransız uzmanlar Covid-19-beslenme ilişkisini araştırdı: Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük
25 kişilik araştırma ekibine liderlik eden Prof. Dr. Jean Bousquet, bulgularını takiben beslenme düzenini yeniden düzenlediğini ifade etti
Fransız uzmanlar Covid-19-beslenme ilişkisini araştırdı: Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük
22 Temmuz 2020 09:46 - Independent Türkçe - The Sun
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Uzmanlar çiğ ve fermente lahana içeren besinlerin virüsün vücuda girmesini sağlayan bileşiğin seviyelerini düşürerek koronavirüsün şiddetli etkilerinden korduğunu ileri sürdü.

Araştırmacılara göre bu beslenme şekli, Almanya veya Güney Kore gibi ülkelerde pandemiyle ilişkili ölüm oranlarının neden daha az olduğunu açıklayabilir.

Ayrıca fermente süt gibi diğer gıdaların da Kovid-19’dan aynı şekilde koruyabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi çok miktarda yoğurt veya kefir tüketen ülkelerde de ölüm oranlarının düşük olduğunu söylüyor. 

25 kişilik araştırma ekibine liderlik eden Prof. Dr. Jean Bousquet, bulgularını takiben beslenme düzenini bol miktarda lahana içerecek şekilde yeniden düzenlediğini ifade etti. Bosquet artık haftada üç kez çiğ lahana, bir kez lahana turşusu ve kahvaltıda da kefir tüketiyor.

Fransa’daki Montpellier Üniversitesi Akciğer Tıbbı’nda fahri profesör Bousquet, “Virüsün yayılımı ve şiddetiyle bölgesel besin farklılıklarına pek de dikkat çekilmedi. Ancak beslenmedeki farklılıklar, büyük yarar sağlayabilir” dedi.

Bağışıklığın koronavirüs savunmasında beslenme düzeni de rol oynayabilir ve Avrupa’nın Kovid-19 vakalarındaki farklılıkları açıklayabilir. Bu farklılıkları, beslenmedeki koruyucu faktörleri ve diğer pek çok şeyi anlamak çok önemli çünkü nihayetinde bu salgınların kontrol altına alınmasını sağlayabilir.

Clinical and Translational Allergy isimli hakemli yayında yer alan çalışmada, ülkelerin beslenme biçimleriyle koronavirüs kaynaklı ölüm oranları incelendi.

Bulgulara göre Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Baltık Devletleri ve Finlandiya gibi ülkelerde ölüm oranları önemli ölçüde azaldı.

Ayrıca Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’da da ölüm oranları düşerken, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ta ise bu oranların çok daha yüksek olduğu görüldü.

Beslenme şeklinin bu durumu etkilediğini düşünen araştırmacılara göre, ölüm oranlarının düşük olduğu ülkelerde halk, lahana turşusu veya kefir gibi fermente gıdaları bolca tüketiyor.

The Sun’ın haberine göre bolca antioksidan içeren bu gıdaların, koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı ACE2 isimli enzimi azalttığı düşünülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nde Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel İttifak’ın eski başkanı Bosquet, “Bu gıdaların ACE2 aktivitesini azaltabileceğini tespit ettik” dedi ve ekledi:

Örneğin fermente süt, doğal bir ACE inhibitörü olarak bilinir.

Fermente gıdalar güçlü antioksidan aktivitesi gösterir ve ciddi seyredecek Kovid-19'dan koruyabilir.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 pandemi fermente cig besinler cig ve fermente lahana yogurt kefir

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0
1) hasan (dr)
22.07.2020 13:28:27
Medimagazine çok teşekkür ederiz. BU sayede konuyla ilgili makalelere ulaşıp yararlanıyoruz.
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