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Fransızlardan PKK'ya 100 yataklı hastane
Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert, PKK'nın kontrol ettiği Sincar'da 100 yataklı hastanenin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Aubert, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla yapılandıracaklarını söyledi
Fransızlardan PKK'ya 100 yataklı hastane
10 Mart 2021 11:21 - Yeni Şafak
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru tehlikesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı harekatlarıyla ortadan kaldırıldı. Mehmetçik'in önünden kaçan PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusuna geçerek Sincar bölgesine yerleşti. İkinci Kandil olarak da adlandırılan Sincar'a, batı ülkelerinin yatırım ve yardımları devam ediyor.

"Paris'tekinden farkı olmayacak"

ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve tıbbi yardımları açıktan yaptığı sevkiyatların yanında, bölgeye yeni bir hastane de inşa ediliyor. Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre, dün Sincar'da, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert'in de katılımıyla 100 yataklı bir hastanenin temeli atıldı.

Aubert, burada yaptığı açıklamalarda, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla Sincar'ı yapılandıracaklarını söyledi.

Fransız Büyükelçi Aubert, tören sonrasında örnek ameliyat odasını inceledi, hastane kitabesine harç koyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:

pkk turk silahli kuvvetleri sincar irak buyukelcisi hastane

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