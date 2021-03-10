Fransızlardan PKK'ya 100 yataklı hastane

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru tehlikesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı harekatlarıyla ortadan kaldırıldı. Mehmetçik'in önünden kaçan PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusuna geçerek Sincar bölgesine yerleşti. İkinci Kandil olarak da adlandırılan Sincar'a, batı ülkelerinin yatırım ve yardımları devam ediyor.

"Paris'tekinden farkı olmayacak"

ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve tıbbi yardımları açıktan yaptığı sevkiyatların yanında, bölgeye yeni bir hastane de inşa ediliyor. Yeni Şafak'ta yayımlanan habere göre, dün Sincar'da, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert'in de katılımıyla 100 yataklı bir hastanenin temeli atıldı.

Aubert, burada yaptığı açıklamalarda, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla Sincar'ı yapılandıracaklarını söyledi.