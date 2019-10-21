Futbolcuların Alzheimer riski beş, Parkinson geçirme riski de iki kat daha fazla

Glasgow Üniversitesi'ndeki araştırma, topa kafa atmanın beyinde hasara yol açıp açmadığını tespit etmek amacıyla yapıldı.

Araştırma, 2002'de ölen West Brom'un efsanevi golcüsü Jeff Astle'ın ölüm nedeninin beyin travması olduğu yolundaki iddiaların ardından başlatıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yaptırdığı 22 aylık araştırma kapsamında 7.638 eski futbolcunun ölümü, futbol oynamayan 23.000 kişinin ölümüyle kıyaslandı.

1900-1976 yılları arasında İskoçya'da profesyonel futbol oynamış bazı kişilerden alınan örnekler incelendi.

'Alzheimer riski 5 kat fazla'

Araştırmaya başkanlık eden nöropatolog Dr. Willie Stewart raporunda "profesyonel futbol oynayanların, oymayanlara göre Alzheimer'e yakalanma riski beş, motor nöron hastası olma riski dört, Parkinson geçirme riski de iki kat fazla" dedi.

59 yaşında ölen Jeff Astle'a demans teşhisi konulmuştu. Astle'ın ölümünden sonra yapılan incelemede, eski futbolcunun beyin travmasında ağır meşin toplara kafa atmasının etkisi olduğu sonucuna varılmıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke sonuçları yorumlarken "Hepimizin, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve hâla yanıt bekleyen birçok soru olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Küresel futbol camiasının bu karmaşık meselede yanıtları bulabilmek için birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.