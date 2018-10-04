G20 Sağlık bakanları zirvesi Arjantin’de toplandı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, G20 Dönem Başkanı Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenen Sağlık Bakanları Zirvesi için Mar Del Plata şehrine geldi. Bakan Koca’yı, Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas karşıladı.



Küresel sağlığı tehdit eden iki önemli sorun olan çocuk obezitesi ve antimikrobiyal direnç (ilaçlara direnç geliştiren virüs, bakteri, parazit ve mantarlar), iki gün sürecek olan zirvede ana temalar olarak tartışılacak. Her yıl açıklanan obezite rakamları, özellikle gelişmiş ülkelerin acil tedbir almasını gerektirecek boyutlarda. İlaçlara direnç geliştiren mikroorganizmalar ise, bir salgın durumunda ciddi kayıplara sebep olabilir. G20 Sağlık Bakanları Zirvesi’nde bu iki konunun yanı sıra “sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve salgınlara yanıt verebilirliği” de ele alınıyor.



Toplantının ilk gününde Fahrettin Koca, Arjantin, Almanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ilaç ve tıbbi cihaz teknolojileri ile sağlık turizmi konularında işbirliği imkânları konuşuldu. Sonrasında ise Bakan Koca, Arjantin Sağlık Bakanı Adolfo Rubinstein’ın ev sahipliğindeki resmî akşam yemeğine katıldı.



Toplantının ikinci gününde heyet başkanları “Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Konsensus Oluşturma” teması çerçevesinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca zirvede, uygunsuz antibiyotik kullanımının bakteri direncini artırmadaki rolü ve çocuk obezitesi konusunda iki ayrı konuşma yapacak. Aile fotoğrafının ardından öğleden sonraki oturumda ise antimikrobiyal direnç simülasyonu yapılacak. Simülasyonda, “tek sağlık yaklaşımı” bağlamında insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda sistemlerinin bütünleşik bir bakış açısıyla ele alınması hedefleniyor.



Bu zirvede nihai şekli verilecek olan “G20 Sağlık Bakanları Deklarasyonu” ise 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’nde açıklanacak.