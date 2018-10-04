SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
G20 Sağlık bakanları zirvesi Arjantin’de toplandı
Zirve “çocuk obezitesi” ve “ilaca dirençli mikroorganizmalar” gündemiyle başladı
G20 Sağlık bakanları zirvesi Arjantin’de toplandı
04 Ekim 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, G20 Dönem Başkanı Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenen Sağlık Bakanları Zirvesi için Mar Del Plata şehrine geldi. Bakan Koca’yı, Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas karşıladı.
 
Küresel sağlığı tehdit eden iki önemli sorun olan çocuk obezitesi ve antimikrobiyal direnç (ilaçlara direnç geliştiren virüs, bakteri, parazit ve mantarlar), iki gün sürecek olan zirvede ana temalar olarak tartışılacak. Her yıl açıklanan obezite rakamları, özellikle gelişmiş ülkelerin acil tedbir almasını gerektirecek boyutlarda. İlaçlara direnç geliştiren mikroorganizmalar ise, bir salgın durumunda ciddi kayıplara sebep olabilir. G20 Sağlık Bakanları Zirvesi’nde bu iki konunun yanı sıra “sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve salgınlara yanıt verebilirliği” de ele alınıyor.
 
Toplantının ilk gününde Fahrettin Koca, Arjantin, Almanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ilaç ve tıbbi cihaz teknolojileri ile sağlık turizmi konularında işbirliği imkânları konuşuldu. Sonrasında ise Bakan Koca, Arjantin Sağlık Bakanı Adolfo Rubinstein’ın ev sahipliğindeki resmî akşam yemeğine katıldı.
 
Toplantının ikinci gününde heyet başkanları “Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Konsensus Oluşturma” teması çerçevesinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca zirvede, uygunsuz antibiyotik kullanımının bakteri direncini artırmadaki rolü ve çocuk obezitesi konusunda iki ayrı konuşma yapacak. Aile fotoğrafının ardından öğleden sonraki oturumda ise antimikrobiyal direnç simülasyonu yapılacak. Simülasyonda, “tek sağlık yaklaşımı” bağlamında insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda sistemlerinin bütünleşik bir bakış açısıyla ele alınması hedefleniyor.
 
Bu zirvede nihai şekli verilecek olan “G20 Sağlık Bakanları Deklarasyonu” ise 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’nde açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca g20 saglik bakani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dr. Fikret Hacıosman ruh ve sinir hastaliklari uzmanisaglikta millilesme ve yerlilesme muhammed guven saglik okuryazarligi prof. dr. cevdet erdolortopedi ve travmatoloji Prof. Dr. Sinan KaraoğluTıpta Uzmanlık Kurulucerrah jackson mckie dr mcneelyfahrettin koca g20 saglik bakanihemşire oto-yıkama Aysun Çiftçipediatrik nofroloji kongresi Prof. Dr. Söylemezoğluaile hekimleri bireysel savunma taşıma ruhsatıdr. Fikret Hacıosmantürk Cerrahi derneği fikret haciosmanorgan nakli bandirma devlet hastanesi doktor muzaffer senveli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.