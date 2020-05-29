Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan 1905 sağlık çalışanına jest
Galatasaray Kulübü'nün, iç sahada seyircisiz oynanacak Süper Lig maçlarında taraftarları için başlattığı "Sensiz Olmaz" kampanyasına, 1905 sağlık çalışanı ücretsiz katılabilecek.
Galatasaray'dan 1905 sağlık çalışanına jest
29 Mayıs 2020 15:41 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kulübümüzün 'Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!' sloganıyla 19 Mayıs'ta başlattığı ve büyük ilgi gören 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyasına koronavirüs sürecinde kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarımız da dâhil oluyor.

Bu kapsamda Süper Lig'de sahamızda oynayacağımız son 3 lig maçında 1905 kahraman sağlık çalışanımızın fotoğrafları da bizimle olacak.

Kombine sahiplerine özel indirimle 123 TL'den satış sunulan, genel satış rakamı ise 149 TL olan bu kampanyaya 1905 sağlık çalışanımız ücretsiz olarak katılabilecek.

'Sensiz Olmaz Galatasaray' diyerek takımımızı 23. şampiyonluk yolunda yalnız bırakmak istemeyen, üniformalarıyla çektirdikleri fotoğraflarını saglikciyim@sensizolmazgs.com adresine gönderen ilk 1905 sağlık çalışanımızın baskılı fotoğrafları tribünlerimizdeki yerini alacak.

Galatasaray Spor Kulübü olarak COVID-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:

galatasaray saglik calisani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.