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Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun eşi, Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı
Galatasaraylı Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Kolombiya basınına Türkiye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bebeklerinin Türkiye'de dünyaya geleceğini söyleyen Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sisteminin de çok iyi olduğunu söyledi.
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun eşi, Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı
30 Haziran 2020 10:19 - Fotomaç
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Bebeklerinin Türkiye'de dünyaya geleceğini söyleyen Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sisteminin de harika olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ BENİ BÜYÜLEDİ"

Bebeğimiz burada doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri beni büyüledi. Hatta Türkiye'de birçok bebek doğurabilirim.

Lorelei Taron, "Aslında evliliğimin başları zordur. 19 yaşında evlendim. Farklı bir dünyadaydım. Ancak Falcao ile evlendiğimizde hayatım elbette değişti. Bunu da söyleyebilirim. Maçlar, seyahatler ve her konua ona eşlik ettim, birbirimize yardımcı olduk." diye konuştu.

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.06.2020 12:13:53
Utopik komünizmin uygulandığı sağlık sistemimizin, Küba'dan sonra dünyanın en iyi ikinci sağlık sistemi olduğunu yıllardır söylerken sürekli burada sağlıkçı birilerinin eleştirilerini görüyorum. Türkiye'de sağlık sistemini ayakta tutan biz SAĞLIK IRGATLARIYIZ. Bizim gibi ırgatların yerine İngiliz veya Alman sağlıkçılarını getirin bakalım sistem ne olacak ?
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