Galen'i araştırmak için Türkiye'ye gelen Japon doktor Türkiyenin gönüllü tanıtım elçisi oldu



İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu toprakları görmek üzere Bergama'ya gelen Japon öğretim üyesi Dr. Kaori Goto, tutkuyla bağlandığı Türkiye'de turizmin gelişmesi için çabalıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Bergama'da tarihi Arasta Çarşısı'nın dar sokaklarında sırtında çantasıyla yürüyerek esnafa selam veren 55 yaşındaki Japonya vatandaşı Kaori Goto, yeni yeni öğrendiği Türkçesi ve yüzündeki gülümsemeyle dikkati çekiyor.

Son dönemde sıkça geldiği için çarşı esnafının da artık aşina olmaya başladığı Goto, Emin ustadan tamir edilen ayakkabılarını aldıktan sonra hediyelik eşya satıcısı Mustafa Savaşgan'ın dükkanının önünde çay sohbetine geçiyor. Yarısı kelimelerle, yarısı jest ve mimiklerle devam eden sohbetin konusu ise Bergama'nın zengin geçmişi ve bunun dünyaya duyurulması gerektiği.

Sohbetin ardından yakın zamanda satın aldığı evine doğru yönelen Goto, Roma döneminden kalan Tabak Köprüsü'nden geçerek rengarenk tarihi taş binaların sıralandığı, yörede "Domuz Alanı" olarak bilinen tepeye tırmanmaya başlıyor.

Akropol'e sırtını dayayan bir sokakta sarnıçı yıkılmış eski bir hamama bitişik taş evin demir kapısını açan Kaori Goto, Galen'i ve Bergama'yı tanıtmak üzere yürüttüğü çalışmaların başına geçiyor.

Kendisini artık bir Bergamalı olarak tanımlayan, kurduğu Japon Galenus Derneği ile kente fayda sağlamaya çalışan Dr. Kaori Goto, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Tokyo'nun kuzeyindeki Gunma kentinde tarih ve kültür eğitimi gördükten sonra fizyoloji, anatomi ve eczacılık alanlarındaki çalışmalarıyla tıp doktoru unvanı aldığını anlatan Goto, papatya çiçekleri ve Galen üzerine araştırma yapmaya karar verdiğini ve ilk kez 2011 yılında geldiği Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

Papatya bahçesine açılan kapı

Türkiye'ye gelmesinde, bu alanda doktora yapması ve gördüğü bir rüyanın önemli etkisinin bulunduğuna işaret eden Goto, "Rüyamda bir kapının açıldığını ve papatyaların bulunduğu bahçede eski hocaların beni davet ettiğini, beni kucakladıklarını gördüm. 2011 yılında Bergama'ya geldim, Asklepion'u gördüm ve Galen'in beni buraya çağırdığını hissettim." diye konuştu.

Galen araştırmaları için her yaz Bergama'ya geldiğini aktaran Goto, Gunma Üniversitesi'nde eczacılık, anatomi ve fizyoloji konularında derse girdiğini, öğrencilerine Bergama hakkında da bilgiler verdiğini anlattı.

"Buraya daha fazla Japon misafir gelmeli"

Goto, Galen'in dünya çapında daha fazla tanınmasını istediği için projeler geliştirmeye başladığını ifade eden Goto, Bergama'da Galen'in yazdığı kitapların bulunduğu bir Galen kütüphanesi oluşturmak istediğini, ayrıca yine Galen'in yazdığı tariflerin deneneceği bir eczacılık atölyesi planladığını vurguladı.

Dr. Goto, şöyle konuştu:

"Galen'in kitaplarında yazdığı bir çok yemeğin, bitkisel ilacın halen Bergama'da yapıldığını, kullanıldığı gördüm. Galen'in değerinin çok anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Yılda iki aylık tatilimde buraya geliyorum, araştırma yapıyorum, ülkeme dönünce bunu öğrencilerime anlatıyorum. Bazı arkadaşlarım benim burayı sürekli anlatmam üzerine geldi, burayı çok sevdiler. Sadece tarihi zenginlik değil Bergamalıları da çok sevdiler. Buraya daha fazla Japon misafir gelmeli. Japonlar burayı çok seveceklerdir. Buradaki tarihi değerler onlar için çok cazip. Sadece Akropol ve Asklepion değil kentin içini de görmeli, burada vakit geçirmeliler."

İzmir'in Japonya'da tanıtılması için İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Tokyo ve Maebashi kentlerinde düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak katıldığını, Türkiye ile ilgili deneyimlerini anlattığını kaydeden Goto, bu ülkenin sadece tarihi zenginliğini değil Türk insanının sevgisi, Japonlara olan yaklaşımı ve yemeklerini de anlatmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Papatya Festivali ile tanıtacak

"Burada bir Galenos Kütüphanesi kurmak ve Bergama'nın, eczacılığın başkenti olduğunu tüm dünyaya anlatmak istiyorum" diyen Dr. Goto, bu çalışmalar için Japon Galenus Derneği aracılığıyla bir festival hazırlığına da başladı.

Bergama'da, mart ayında doğayı beyaza bürüyen papatyaların Galen döneminde en bilinen eczacılık ham maddelerinden biri olduğunu, halen papatya çayının sağlığa faydaları nedeniyle sıklıkla tüketildiğini anlatan Goto, "İlkbahar aylarında Asklepion'da papatyalar açıyor. İnsanların gelip bu manzarayı görmesini istiyorum. Papatya Festivali, hem Bergama'nın tanıtılması hem Galen'in tariflerini tanıtmak için de fırsat olacak. Mart ayı Japonya'da öğrencilerin tatile çıktığı bir dönem. Tam da papatya zamanına rastlıyor. Organizasyonu bu yıla yetiştirmeye gayret ediyoruz. Öncelikle Japonya'ya yönelik bir tanıtım yapacağız ama Bergama halkıyla el ele verip bunu tüm dünyaya yayacağız."

Prof. Dr. Kaori Goto, emekliliğinde vaktinin tamamını Bergama'da geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Asklepion ve Galen

Adını Apollon'un oğlu olan ve sağlık tanrısı olarak bilinen Asklepios'tan alan Bergama, eski çağın en önemli sağlık merkezleri arasında gösteriliyor. Bergama'da M.S. 129 yılında doğan ve eczacılığın babası olarak bilinen Galen da eğitimini Asklepion'da tamamladı. Tedavide şifalı otlardan yapılan ilaçları sistematize ederek çok sayıda kitap yazan Galen, bu yönüyle farmakoloji biliminin kurucusu olarak tanımlanıyor.