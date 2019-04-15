Game of Thrones 'hastalık' sebebi olabilir!

Avustralya'da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, doğu eyaletlerinde saat farkı nedeniyle 11.00'de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

Westeros adlı bir dünyada geçen diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin "Westerositis" hastalığına yakalandığı esprisi yapılıyor.

TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, "Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca sürebilir" dedi.

George R.R. Martin'in romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu 2011'de yayımlandı. Dünya genelinde bir milyar kişi tarafından korsan yollarla izlenerek rekor kıran dizinin son sezonu altı bölümden oluşuyor.