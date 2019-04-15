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Game of Thrones 'hastalık' sebebi olabilir!
Dünyanın en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Game of Thrones'un (Taht Oyunları) uzun bir aradan sonra sabaha karşı 04:00'te yayınlanan final sezonunun birinci bölümü, dizinin hayranları tarafından merakla beklendi. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi uykusuz bırakan diziye karşı işverenler, çalışanların hastalık izni alabilecekleri ihtimaline karşı uyarıda bulundu
Game of Thrones 'hastalık' sebebi olabilir!
15 Nisan 2019 - HABERTÜRK
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Avustralya'da dizi bazı eyaletlerde sabah 09.00, doğu eyaletlerinde saat farkı nedeniyle 11.00'de yayımlandı. Dizinin heyecanla beklenen son sezonunun başlamasından önce on binlerce çalışanın hastalık izni alabileceği uyarısı yapıldı.

Ülkenin en büyük hukuk bürolarından Slater and Gordon, çalışanlara işlerini riske atmamak için hasta olduklarını söylemeleri yerine normal izin almaları tavsiyesinde bulundu.

Westeros adlı bir dünyada geçen diziyi izleyebilmek için hasta olduğunu iddia ederek işe gelemeyen kişilerin "Westerositis" hastalığına yakalandığı esprisi yapılıyor.

TV Tonight adlı bir blog sitesinin yazarlarından David Knox, "Eğer iş arkadaşınız bugün işe gelmediyse büyük ihtimalle Westerositis hastalığına yakalanmıştır ve bu hastalık birkaç hafta boyunca sürebilir" dedi.

George R.R. Martin'in romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu 2011'de yayımlandı. Dünya genelinde bir milyar kişi tarafından korsan yollarla izlenerek rekor kıran dizinin son sezonu altı bölümden oluşuyor.

Anahtar Kelimeler:

game of thrones

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People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
15.04.2019 12:35:36
Belgesel kanallarını seyrederken arada reklam fragmanları çıktığında gördüğüm ve en son da tepki çeken bir tecavüz sahnesi var diye haber olunca iyi ki hiç seyretmemişim dediğim bir dizi. Herkesin farklı zevkleri var, seyredenlere bir şey demiyorum, sadece şu soruya net cevap verebilecekler mi : bu diziyi seyretmek sizin kişisel gelişiminize bir katkıda bulunuyor mu , ya da seyrederken hissettiğiniz duygu eğlence mi yoksa üstü örtülü bir haz mı ?
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