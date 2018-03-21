GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık

GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA), CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir” denildi.

21 Mart 2018 -