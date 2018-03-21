SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık
GÜLHANE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA), CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir” denildi.
GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık
21 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla dün Almanya’dan Ankara’ya getirilerek GATA’da tedavi altına alınan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tedavi süreci ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yapılan GATA’dan gelen açıklama şöyle:

“20.03.2018 tarihinde hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir.

Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır.

Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır.”

Anahtar Kelimeler:

gata deniz baykal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
arastirma endokrinoloji dogum kontrol hapi erkeklere dogum kontrol hapitbmm madde bagimliligi arastirma komisyonu madde bagimliligi internet bagimliligikollodion bebekrecete antibiyotiktus yokİngiltere sağlık çalışanlarıGATA deniz baykaladana sehir hastanesi yanik merkezi atma elalmissoruşturma malpraktissaglik uygulama tebligi sgk kanser ilacideniz baykalFas grev doktorSUT Sağlık Uygulama Tebliği
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.