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GATA eski öğrencisine 'etkin pişmanlık indirimi' uygulandı
Eski GATA öğrencisinin cezası 7 yıl 6 aydan 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi
GATA eski öğrencisine 'etkin pişmanlık indirimi' uygulandı
05 Kasım 2020 14:48 -
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Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) öğrencisi sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.E.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Ankara'da sabit-ankesörlü telefon hattından ardışık arama yöntemiyle arandığını, GATA'da eğitime başladıktan sonra FETÖ'nün "mahrem imamı" ile irtibatının sürdüğünü belirterek, Y.E.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.E.Y. savunmasında, "Tüm bildiklerimi hem emniyet aşamasında hem de mahkeme aşamalarında samimi bir şekilde anlattım. İfadem ve teşhislerim geçerlidir. Ayrıntılı savunmam dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği Y.E.Y'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
 

Anahtar Kelimeler:

gata feto etkin pismanlik

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