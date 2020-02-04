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GATA'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün GATA’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
GATA'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı kararı
04 Şubat 2020 - İHA
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ANKARA  - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin örgütle ankesörlü telefon yöntemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 17’si GATA personeli olarak aktif görevde (3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 doktor), 4’ü emekli (2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent), 8’i değişik hastanelerde görevli, 2’si istifa etmiş, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 23 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

feto gata

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