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'Gayri resmi obezite ameliyatlarında da büyük artış yaşanıyor'
Prof. Dr. Prof. Dr. Fahri Bayram, Türkiye'de mide ameliyatlarının 1 yılda 4 kat arttığını belirterek, 'Gayri resmi obezite ameliyatlarında da büyük artış yaşanıyor' dedi
'Gayri resmi obezite ameliyatlarında da büyük artış yaşanıyor'
10 Ekim 2018 - Milliyet Mert İnan
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Prof. Dr. Prof. Dr. Fahri Bayram, Türkiye'de mide küçültme ameliyatlarının 1 yılda 4 kat arttığını belirterek, 'Gayri rProf. Dr. Prof. Dr. Fahri Bayram, Türkiye'de mide küçültme ameliyatlarının 1 yılda 4 kat arttığını belirterek, 'Gayri resmi obezite ameliyatlarında da büyük artış yaşanıyor' dediesmi obezite ameliyatlarında da büyük artış yaşanıyor' dedi.

Bu tespitte bulunan kişi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Bayram. Mide küçülte ameliyatı sayısının 1 yılda 4 kat arttığına dikkat çeken Bayram, gayri resmi obezite operasyonlarında da artış yaşandığını söylüyor. Mide küçültme operasyonlarının yarısının lüzumsuz yere yapıldığını belirten Bayram, "Obezite sorunu yaşayan insanlarımız endokrinoloji, kardiyolog ve psikiyatri uzmanlarından oluşan bütünsel bir uzman heyeti yerine direk olarak cerrahların kapısını çalmaya başladı. Mide küçültme ameliyatları, içerisinde farklı branş uzmanlarının olduğu tıbbi konsey kararı olmadan uygulanmamalı" dedi.

'Yalnızlaşıyorlar'

Dünya Obezite Günü'nde farkındalık yaratmak için "HADİ Birlikte" kampanyasını hayata geçirildiği toplantıda konuşan TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı ise, önyargıların obez bireylerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik problemlerin de şiddetini artırdığını vurgulayarak, "Bireylerde sosyal izolasyona, gecikmiş yardım isteme davranışına, düşük benlik saygısı ve olumsuz beden algısına neden oluyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

obezite fahri bayram

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