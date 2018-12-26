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Gazi Tıp’taki olay tekrar hatırlattı: Hastanelere silahlı kişilerin girmesine engel olunmalı
Dün akşam saatlerinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir komiser yakınını kaybetmesi sonucu yoğun bakım katındaki sağlık personeli korku dolu anlar yaşadı
Gazi Tıp’taki olay tekrar hatırlattı: Hastanelere silahlı kişilerin girmesine engel olunmalı
26 Aralık 2018 -
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ANKARA-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde komiser yakını bir hasta hayatını kaybetti. Hasta yakını olan komiser yanında bulunan polis arkadaşı ile genel cerrahi yoğun bakımına girerek hekimleri tehdit etti.  Doktorların emniyet güçlerine haber vermesi sonucu Emniyet yetkilileri hastaneye gelerek hastane yönetimi ve yakınını kaybeden komiserle ilgili toplantı yaparak uzlaşı sağladı.

Diğer taraftan Medimagazin’e gelen bilgilere göre, polis memurunun yoğun bakımdan sağlık personelinin çıkışına izin vermediği belirtilirken, aynı zamanda silahlı bir şekilde hastanede böyle bir olayın yaşanması sağlık personelini isyan ettirdi.

Daha önce de bir çok hekimin hastanede silahlı saldırıya uğradığını belirten hekimler, sağlık merkezlerine polis de olsa silahlı kişilerin girmesinin önüne geçilmesini istiyor.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet silah gazi tip

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People
301
1) HEKİM (Doktor)
26.12.2018 16:51:19
Devletin verdiği silahla adam rehin alıyorlar. Açığa alınıp 2Side ihraç edilmezse emsal olur...
People
16
2) drsm (drsm)
26.12.2018 16:23:04
bu kadar pasif bir meslek grubu daha dünyanın herhangibir yerinde varmidir
People
25
3) dr (dr)
26.12.2018 16:19:03
Rehin alma, tehdit, alıkoyma .... Uzlaşı demek ne demek anlamadım. Hani nerde ceza, hani nerde yeni çıkan sağlıkta şiddet yasası?? Sorular sorular.....Anlayan biri varsa anlatsın lütfen!
People
20
4) Dr (dr)
26.12.2018 15:59:01
Emniyete elinde silahla giren doktorlar polisleri rehin alsaydi kac sene yatardi ve uzlasi olurmuydu acaba? Darp, tehdit, silah tasima, oldurmeye tam tesebbus, tahammud ve bilmedigimiz daha nice hukuki terimler
People
39
5) uzman (uzmandoktor)
26.12.2018 14:52:24
Toplantı yaparak uzlaşı sağlandı, öyle mi ?
Ya uzlaşı olmasaydı Doktoru öldürecekmiydi ?
Silahla zorla alı koyma suçu ne oldu ?
Tehdit etme suçu ne oldu ?
Bir hukukçu buna cevap verebilir mi ?
Hukuk devletinde bu tür suçlular direkt gözaltına alınır tutuklanır, hakkında ilgili suçlardan dava açılır. Elindeki silaha el konulur, mesleğini silahını kötüye kullanma suçundan da ayrıca hüküm yer. Hatta açığa alınır.
Ama biz ne yapıyoruz? uzlaşıyoruz.
Daha çok olur bu olaylar bu memlekette. Geçmiş olsun diyecem ama geçmedi katlanarak devam edecek.
People
23
6) doktor-5 (doktor)
26.12.2018 14:32:41
tek kelimeyle rezalet
uzlaşı kimler arasında olur ne demek bu
ceza alan yok yanlış anlamadıysam
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