Gazi Tıp’taki olay tekrar hatırlattı: Hastanelere silahlı kişilerin girmesine engel olunmalı

ANKARA-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde komiser yakını bir hasta hayatını kaybetti. Hasta yakını olan komiser yanında bulunan polis arkadaşı ile genel cerrahi yoğun bakımına girerek hekimleri tehdit etti. Doktorların emniyet güçlerine haber vermesi sonucu Emniyet yetkilileri hastaneye gelerek hastane yönetimi ve yakınını kaybeden komiserle ilgili toplantı yaparak uzlaşı sağladı.

Diğer taraftan Medimagazin’e gelen bilgilere göre, polis memurunun yoğun bakımdan sağlık personelinin çıkışına izin vermediği belirtilirken, aynı zamanda silahlı bir şekilde hastanede böyle bir olayın yaşanması sağlık personelini isyan ettirdi.

Daha önce de bir çok hekimin hastanede silahlı saldırıya uğradığını belirten hekimler, sağlık merkezlerine polis de olsa silahlı kişilerin girmesinin önüne geçilmesini istiyor.