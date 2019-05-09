Gazi Üniversitesi akademik personel alımı için 100 kişilik ilan yayımladı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan akademik personel ilanında 100 personelin istihdam edileceği bildirildi. Yapılan açıklamada koşullar belirtilirken başvuruların 9 Mayıs tarihinde başlayacağı ve 23 Mayıs’ın da başvurular için son gün olduğu belirtildi.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tıp Fakültesi bünyesinde kabul edilecek akademik personel koşulları şu şekilde: