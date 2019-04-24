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Gazi Üniversitesi eski rektörü FETÖ üyeliği iddiasıyla hakim karşısında
Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi
Gazi Üniversitesi eski rektörü FETÖ üyeliği iddiasıyla hakim karşısında
24 Nisan 2019 - AA
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Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber ve avukatı ile sanığın yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Bülent Çanakçı, 2010'a kadar FETÖ içinde bulunduğunu anlatarak, Büyükberber'le rektör seçimleri sırasında tanıştığını belirtti.

Çanakçı, seçimlerden önce aralarında Gazi Üniversitesinde görev yapan hekimlerin de bulunduğu arkadaşlarıyla yemek yerken sanık Büyükberber'in yanlarına gelip projelerini anlattığını ve kendisine telefon numarasını verdiğini aktardı.

Daha sonra o dönem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli FETÖ mensubu olduğunu bildiği Mustafa Benekli ile Büyükberber'in adaylığı hakkında konuştuğunu anlatan Çanakçı, "Mustafa Benekli ile görüştüğümde Tuncay Delibaşı'nın (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru) Süleyman Büyükberber'in rektör seçilmesiyle uğraştığını söyledi.

Büyükberber için 'Bizim arkadaşlardandır' demişti. Bu konuyla ilgili kendisini dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e götürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı. 
Tanık beyanına karşı söz alan Büyükberber, şahsı ilk defa gördüğünü, birlikte yemek yediklerini hatırlamadığını öne sürerek," Tanıkla doğrudan bir tanışıklığımız yoktur. Söylediği numara bana ait değildir. Beni Tuncay Delibaş ile irtibatlandırmaya çalışıyorlar ama ben o şahsı tanımıyorum." diye konuştu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Büyükberber'in ayda bir kez karakola imza vermesinin devamına hükmederek davayı erteledi. 

Anahtar Kelimeler:

gazi universitesi feto suleyman buyukberber

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