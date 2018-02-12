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Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ünitesi açıldı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eczanesi bünyesinde Tam Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi açıldı.
Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ünitesi açıldı
12 Şubat 2018 - İHA
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Ünitenin açılışına Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ceylan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Öztürk ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Demirsoy’un yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve hastane personeli katıldı.

Baş Eczacı Handan Varlı Tam Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi hakkında yaptığı sunumda, bu sistemin hastayı, ortamı ve çalışanı sitotoksik ilaçların hazırlanma risklerinden, ilacı kontaminasyondan koruduğunu ayrıca ilacın gereksiz israfının önlenerek çok pahalı olan ilaçlardan büyük tasarruf sağlanacağını vurguladı.

Açılış sırasında merkez içindeki çalışmalar bir ekran vasıtasıyla canlı olarak yansıtıldı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Uslan ve beraberindekiler ünitedeki çalışmaları izledi ve ünite hakkında bilgilendirildi. Daha sonra ünitenin açılışına geçildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ünite gezildi. Açılış programı idari personelinin de katıldığı kokteylle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:

kemoterapi gazi universitesi

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