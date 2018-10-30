Gaziantep Üniversitesi akademik personel ilanı: 6 diş hekimliği 24 tıp fakültesi

Gaizantep Üniversitesi tarafından açıklanan ilan şu şekilde:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.

1- İlan edilen Profesör kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 7 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Doçentlik Eser incelemesinden geçerek Doçentlik unvanını almış ancak sözlü sınava girmemiş adayların; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren Elektronik ortamda hazırlanmış 5 Adet Flash Bellek ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. (Not:Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar ilgili programa ilişkin eğitim dilinde yapılacak 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmak zorundadırlar.)

4- Adayların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. ile 7100 Sayılı Kanun İle değiştirilen 23. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

5- Tüm adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Gaziantep Üniversitesi "ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ"nde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen kriterlere "https://www.gantep.edu.tr/mevzuat/icerik.php?ID=499" adresinden ulaşılabilir.