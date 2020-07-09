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Gaziantep Valisi: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz" dedi.
Gaziantep Valisi: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor
09 Temmuz 2020 09:41 - DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında Gaziantep'in de yer aldığını söyledi. Maske kullanımının zorunlu olduğu, güvenlik güçlerinin denetim ve uyarıların devam ettiği kentte vaka sayısındaki artış ise devam ediyor. Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artışın tehlikeli boyuta ulaştığını vurguladı. Vali Gül, açıklamasında, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor. Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz. Gaziantep’te taziye ve asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır. Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler. Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir" dedi. 

Gaziantep Valisi: Kolay bir şey istiyoruz, 'maske takın' diyoruz

DÜĞÜN YERİNE NİKAH ÖNERİSİ

Düğün yapmanın da riskli olduğunu belirten Vali Gül, salgın sürecinde sade nikah önerisinde bulunarak, "Düğünler riskin en yüksek olduğu yerlerdir. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için mümkünse sade bir nikah yapın. Düğün yapacaklar mutlaka kaymakamlığa yazılı olarak bildirimde bulunmalı. Gündüz düğünleri 13.00-17.00, akşam düğünleri 20.00-23.00 saatleri arasında yapılmalıdır" dedi. 

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