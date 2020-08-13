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Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması!
Gaziantep'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması!
13 Ağustos 2020 10:44 -
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Koronavirüs vakalarının en fazla olduğu illerden biri olan 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu. Covid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır."

Toplu taşıma binme saatleri kısıtlandı

Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

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