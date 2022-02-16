Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te aile sağlığı merkezinde hırsızlık: Tıbbi ve elektronik malzemeler çalındı!
Gaziantep'te, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tıbbi ve elektronik malzemelerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Gaziantep'te aile sağlığı merkezinde hırsızlık: Tıbbi ve elektronik malzemeler çalındı!
16 Şubat 2022 14:41 - DHA Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, dün gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce yeni bir binaya taşınan aile sağlığı merkezinde görevli doktorlar, sabah saatlerinde malzemelerini almak için eski binaya  geldiklerinde cam ve kapının kırık olduğunu fark etti.

 

 

Doktorlar, içeri girdiklerinde tıbbi ve elektronik malzemelerin çalındığını görerek, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, parmak izi ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

 

 

Polis, hırsızlığı yapan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. 

Anahtar Kelimeler:

gaziantep asm tibbi malzeme 31 nolu aile sagligi merkezi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.