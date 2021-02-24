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Gaziantep'te kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdılar: 3 yaralı
Gaziantep'te evinde geçirdiği kaza sonucu başından yaralandıktan sonra özel hastaneye getirilen bir şahıs ve iki oğlu, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek sağlık çalışanlarına saldırdı
Gaziantep'te kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdılar: 3 yaralı
24 Şubat 2021 17:51 - İHA
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GAZİANTEP-Edinilen bilgiye göre olay, Karataş Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin acil servisinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde evinde düşme sonucu başından yaralanan Muzaffer B., tedavi için oğulları Emrah B. ve Hanifi B. tarafından özel hastaneye getirildi. Hastaneye geldikten kısa süre sonra taşkınlık çıkarmaya başlayan ve kendilerine müdahale edilmediğini iddia eden yaralı baba ve iki oğlu, sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Hakaret dozunu artırarak sağlıkçılara saldırmaya başlayan 3 şüpheli şahıs, acil servisi savaş alanına çevirdi.

Acil serviste görevli hemşirelere saldırdılar

Yaşanan saldırı olayının ardından vücudunun çeşitli yerlerine yumruk darbeleri alan hemşireler Sinan Ş., Furkan A. ve Abdulkadir G. yaralandı. Yaşanan olayın ardından darp raporu alan sağlık çalışanları, kendilerine saldıran baba ve iki oğlu ile diğer yakınlarından şikayetçi oldu.

Tutuklamaları talep edildi

Şikayet üzerine özel hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili çalışmasını tamamlayan savcılık, şüpheli baba ile iki oğlunu tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

 

Anahtar Kelimeler:

gaziantep hastane acil saglik calisanlari hakaret

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