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Gaziantep'te özel hastanede yangın! 8 hasta hayatını kaybetti!
Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te özel hastanede yangın! 8 hasta hayatını kaybetti!
19 Aralık 2020 10:58 -
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SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. 

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi. 

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren diğer hastaların farklı hastanelere sevk edildiği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

"Yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır"

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın çıktığı, olay nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

sanko yogun bakim yangin

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