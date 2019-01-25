Gazze şeridinde hastanelerde yakıt krizi: Hastalar ölümle karşı karşıya

Gazze'deki Abdülaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi, diğer devlet hastaneleri gibi elektriğini jeneratörlerden temin ediyor ancak jeneratörler için gerekli yakıt imkansızlıklar nedeniyle Gazze'ye giremiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Kasım 2018'de Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin jeneratörlerine yakıt sağlayan bağışın sona erdiğini bildirmiş, o tarihten sonra sonra günlük 8 ila 16 saatlik elektrik kesintileri yaşanmaya başlamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, kısa sürede yakıt krizinin çözülmemesi halinde Gazze'deki birçok hastane ve sağlık merkezinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Gazzeli anne çocuğunu kaybetme korkusu yaşıyor

Gazze'deki hastanelerde tedavi gören onlarca çocuk ve onların yakınları yakıt krizinden ötürü büyük korku ve kaygı içinde.

Bu kişilerin en büyük endişesi de elektriğin kesilmesi halinde başta yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı tedavi görenler olmak üzere kanser ve diyaliz hastalarının hayatını kaybetmesi.

Bu kaygıları yaşayanlardan biri de Gazzeli 38 yaşındaki Hacer Saad. Çocuk hastanesine haftada 3 gün, 10 yaşındaki kızı Samiye'yi getiren gözü yaşlı anne yakıt krizinin çözüme kavuşmasını bekliyor.

AA muhabirine konuşan anne Saad, Gazze'deki yakıt krizinin devam etmesi halinde, hastanelerin birkaç gün içinde kapanabileceğini duyduklarında büyük endişe yaşadıklarını ifade etti.

Yakıt krizinin çözülmesi ve çocuklarının hayatının kurtarılmasını isteyen Saad, "Hastane kapanırsa, diyalize girmesi gereken kızımın tedavisi yarım kalacak, bu da onun zehirlenmesine yol açabilir. Kızımın hayatı tehlikede." diyerek acısını dile getirdi.

Anne Saad, kızının tedavisinin sürdüğü Dr. Abdülaziz er-Rantisi Hastanesi başta olmak üzere Gazze'deki hastaneler ve sağlık merkezinde tedavi gören binlerce çocuğun hayatının kurtarılması çağrısında bulundu.

Abdülaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye de Gazze Şeridi'nde yakıt sorunu nedeniyle elektrik krizinin devam ettiğini, bunun da başta çocuklar olmak üzere binlerce hastanın hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Ebu Silmiyye, Abdulaziz er-Rantisi Hastanesi'nin kanser, böbrek yetmezliği, solunum ve sindirim hastalıkları gibi kronik çocuk hastalıklarının tedavi edildiği Gazze'deki tek hastane olduğuna dikkati çekerek, "Hastanemizde tedavi olan kayıtlı çocuk hasta sayısı 30 bin, bunun yanı sıra 7 bin kanser, günlük olarak 10 diyaliz hastamız var. Yatan hasta sayımız 100, 4 hastamız da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor." dedi.

"Hastanelerin hizmet verememesi durumunda, hastaların hayatı ciddi tehlikeye girecektir." diyen Ebu Silmiyye, yoğun bakım ünitesinde, solunum cihazına bağlı 4 hastanın elektrik kesintisi durumunda o an hayatını kaybedeceğini belirtti.

Ebu Silmiye, "Hastane elektriksiz kalırsa mezarlığa dönüşebilir ve her gün onlarca çocuk hayatını kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

Hastanenin elektriğinin sağlandığı jeneratörlerin günlük 700 litre yakıt tükettiğini dile getiren Ebu Silmiyye, halihazırda ellerinde yalnızca 3 bin litre yakıtın ellerinde kaldığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Filistin hükümetine Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtı temin etme çağrısında bulunan Ebu Silmiyye, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan hastaların kurtarılmasını istedi.

Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sunan 13 devlet hastanesi ve 54 sağlık merkezi bulunuyor. Gazzeliler 2006 yılından bu yana ciddi elektrik kriziyle mücadele ediyor.

Elektriği dağıtımını gerçekleştiren şirket verilerine göre, Gazze Şeridi'ne halihazırda 205 megavat elektrik veriliyor ancak ihtiyaç duyduğu miktarın ise 560 megavat olduğu belirtiliyor.