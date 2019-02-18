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Gazze'de sağlık çalışanlarının maaş kesinti tehlikesi: Sağlık Bakanlığı uyardı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, sağlık sektörünün farklı alanlarında görev alan personelin maaşlarının Ramallah'taki Filistin yönetimi tarafından kesilmesinin olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyardı
Gazze'de sağlık çalışanlarının maaş kesinti tehlikesi: Sağlık Bakanlığı uyardı
18 Şubat 2019 - AA
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sektöründe çalışanların maaşlarının kesilmesini, "Gazzeli hastaların sağlık hizmeti haklarını kaybetmelerini öngören denklemin parçası" olarak değerlendirdi. 
Ramallah yönetimi tarafından, sağlık sektörünün farklı alanlarında görevli personelin maaşlarının kesilmesinin olumsuz yansımalarına işaret eden Kudra, "Gazze'deki maaş kesintisi adımı, sağlık sektörüne ölümcül bir darbe vurmak ve bu sektörü en temel unsurlarından yoksun bırakmak için atıldı." ifadesini kullandı. 

Kudra, maaşı kesilenler arasında 71 uzman doktor ve çok sayıda hemşirenin yanı sıra idari ve teknik personelin bulunduğunu belirtti. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca tüm resmi makam ve insan hakları kuruluşlarından, yasal sorumluluklarını yerine getiren görevlilerin haklarının korunmasını, bu konuda baskı yapılmasını ve hastaların hayatları için oluşabilecek tehlikeli yansımaların önüne geçilmesini istedi. 

Damir İnsan Hakları ve Esirleri Koruma Kurumu tarafından 7 Şubat'ta yayımlanan açıklamaya göre, Gazze'de 5 binden fazla memurun maaşı, siyasi mensubiyetleri nedeniyle kesilmişti.

Açıklamada, maaşı kesilenlerden bin 719'unun sivil memur, bin 624'ünün askeri görevli ve bin 700'ünün gazi veya İsrail hapishanelerinde alıkonulan kişiler olduğu belirtilmişti.

Filistin hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:

gazze saglik bakanligi esref el-kudra

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