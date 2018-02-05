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Gazze'deki çocuk hastanesinden 'yardım çığlığı'
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan çocuk hastanesinin müdürü, "Filistinli çocukların hayatını kurtarın." diye seslendi.
Gazze'deki çocuk hastanesinden 'yardım çığlığı'
05 Şubat 2018 - AA
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan elektrik krizi nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan Muhammed Durra Çocuk Hastanesi Müdürü Macid Hammade, uluslararası topluma ve İslam dünyasına "Filistinli çocukların hayatını kurtarın." diye seslendi.

Hammade, düzenlediği basın toplantısında, bölgede yaşanan elektrik krizinin ulaştığı boyutların ciddiyetine dikkati çekti.

Jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'ni kapatmak zorunda kaldıklarını ve hizmetlerini yüzde 60 azalttıklarını söyleyen Hammade, "Hastanenin verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanan yaklaşık 100 bin çocuk tehdit altında." dedi.

"Ölümü bekleyen çocuklarımızı kurtarın"

Gerekli tıbbi imkanların sağlanması durumunda sağlıklarına kavuşabilecek pek çok çocuğun imkansızlıklar nedeniyle ölümü beklediğine işaret eden Hammade, şöyle konuştu:

"İnsan hakları kuruluşlarına, uluslararası örgütlere, Arap ve İslam dünyasına kısaca vicdan sahibi kendini beşer olarak tanımlayan herkese sesleniyorum: Yardım edilebilecekken, hizmetlerin yetersizliği dolayısıyla ölümü bekleyen çocuklarımızı kurtarın." 

Giderek bir insani felakete dönüşen elektrik ve yakıt krizi nedeniyle hastaneye gelen acil vakalara müdahale edemediklerini kaydeden Muhammed Durra Çocuk Hastanesi Müdürü, "Bunun vebali, sorumluluk sahibi kişilerin boynunadır. Hastanenin kapanması, 100 bin çocuğa verilen hizmetin durması demek. Filistinli çocukların hayatını kurtarın." diye konuştu.

Gazze'deki elektrik krizi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'deki elektrik ve yakıt krizi nedeniyle 16 sağlık merkezi ve 3 hastanenin jeneratörleri çalışmıyor. Bölgede iki milyondan fazla kişiye hizmet veren, bakanlığa bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, günde 18 ila 20 saat arasında elektriğin verilemediği Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

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cocuk hastanesi gazze

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