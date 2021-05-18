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Gazze’deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’deki merkezi laboratuvarın hasar almasının ardından Covid-19’a karşı aşılama ve test hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.
Gazze’deki merkezi laboratuvar İsrail'in saldırısında hasar aldı
18 Mayıs 2021 10:43 -
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ederken, saldırılarda Gazze’deki merkezi laboratuvar hasar gördü. Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yusef Abu Al-Rish yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’deki merkezi laboratuvar Alremal’in hasar aldığını belirtti. Saldırının İsrail’in acımasız saldırılarına dair yeni bir kanıt olduğunu ifade eden Al-Rish, sağlık personeli ve kurumlarının kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti. Laboratuvarın Gazze Şeridi'nde korona virüs üzerine çalışan tek yer olduğunu belirten Al-Rish, saldırı nedeniyle laboratuvardaki test ve aşılama hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı. Al-Rish, saldırının insani yardım çalışmalarını ve vatandaşlara sağlık hizmeti sağlamayı durdurmayı amaçlayan bir suç olduğunu ifade etti.
İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sırasında laboratuvarın yakınındaki Faysal el-Şawa binasının vurulduğu ve laboratuvarın da bu saldırıda hasar aldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

gazze

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