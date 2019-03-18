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Gazze'deki tek ilaç fabrikası İsrail ablukasına direniyor: Üretim yüzde 80 azaldı
Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin ilaç ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan kentteki tek ilaç fabrikasının üretimi İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yüzde 80 azaldı
Gazze'deki tek ilaç fabrikası İsrail ablukasına direniyor: Üretim yüzde 80 azaldı
18 Mart 2019 - AA
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İlaç fabrikası, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle ihtiyaç duyduğu ham maddelerin geçişine izin verilmediğinden ve birçok kez İsrail'in saldırılarına maruz kalmasından dolayı basit ekipman ve sınırlı imkanlarla üretim mücadelesi veriyor.

AA muhabirine konuşan fabrikanın müdürü Mervan el-Astal, İsrail'in ilaç fabrikasına yönelik ilk saldırısının 2003'te olduğunu ve bu saldırının ekipman, cihaz ve büyük miktarda ham maddeyi tahrip ettiğini belirtti. 

"İsrail 9 kez ilaç fabrikasına saldırı düzenledi"
"2003 yılından bu yana işgalci İsrail, ilaç fabrikasına 9 kez saldırı düzenleyerek büyük tahribat ve maddi kayıplara neden oldu." diyen Astal, İsrail ordusunun 2008, 2012, ve 2018 yıllarında Gazze'ye düzenlediği saldırı esnasında da fabrika merkezini füzelerle hedef alarak 1 milyon dolardan fazla maddi hasara neden olduğunu vurguladı.

"İsrail, üretilen ilacın ihracatını engelliyor"
Fabrika müdürü Astal, ham maddenin giriş izni ile beraber İsrail'in 2007'den beri üretilen ilaçların ihracatını da engellediğini belirterek, 2007-2008 yıllarında 1,5 yıl üretimi durdurduklarını, bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerinin araya girmesiyle üretime yeniden başladıklarını söyledi.

İsrail'in engellemeleri ve saldırılarının yanı sıra Gazze Şeridi'nde yaşanan ekonomik krize rağmen 1999 yılında açılan fabrikanın kentin antibiyotik, sedatif ve soğuk algınlığı gibi bazı ilaç ihtiyacını gidermeye çalıştığını dile getiren Astal, Batı Şeria ve İsrail'deki fabrikalarda üretilmeyen 7 sınıf tıbbi ilacı ürettiklerini aktardı.  

Fabrikanın ecza deposu müdürü Sami et-Taban da halihazırda tesisin yaşadığı en büyük sorunun ham madde ithalatının yapılamaması olduğunu vurgulayarak, "İthal edilen her ham madde için İsrail ordusunun yanı sıra sağlık ve çevre bakanlığının onayını almamız gerekiyor. Bu da yaklaşık 6 ay ile 1 yıl gibi bir süre alıyor." dedi.

Taban, 20 sınıf ilaç üretiminde kullanılan 15 ham maddenin girişine de İsrail tarafından hiçbir zaman izin verilmediğini kaydetti.

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari de "Gazze'yi içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için ablukanın kalkması, kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi, altyapının yeniden inşa edilmesi gibi pek çok adım atılması gerekiyor." dedi.

Gazze'de ekonomi tamamen çökmüş durumda olduğunu söyleyen Hudari, bölge için yeni projelerin geliştirilmesi, halihazırdaki projelere desteğin artırılması ve özel sektörün kalkındırılması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye 200 ürünün girişini yasakladığını, bu ürünlerin çoğunluğunun bölgedeki fabrikaları çalıştırmak için ham madde olduğuna dikkati çeken Hudari, "Bölgedeki fabrikaların yüzde 95'inin kapanması nedeniyle 250 binden fazla kişi işsiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

gazze ilac fabrikasi filistin direnisi

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