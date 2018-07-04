Gazzeli doktorlardan 'Tedavi hakkına dokunulamaz' protestosu

Gazze'deki "İndonesia Hastanesi" sağlık personeli tarafından düzenlenen eylemde, hastane çalışanı, doktor ve hastalar, "Hastaların tedavisi ve sağlık personelinin maaşı bir lütuf değil, haktır", "Tedavi hakkına dokunulamaz" yazılı pankartlar taşıdı.

"Memurların tamamının maaşlarının ödenmesini istiyoruz"

Yoğun bakım ünitesi doktoru Muhammed Dahir, "Bu eylemi, Gazze ve Batı Şeria'daki anlaşmazlığın taraflarına (Hamas, Fetih) açık bir mesaj göndermek için düzenlendik. Sağlık sektörü ve sağlık bakanlığının, bölünmüşlük meselesinden bağımsız şekilde ele alınmasını istiyoruz" dedi.

Sağlık sektörünün kurtarılması çağrısı

Her iki tarafın hem sağlık personeli hem de hastalar için, sağlık sektörünün tüm alanlarını olumsuz etkileyen siyasi çekişmeden bir çıkış bulması gerektiğini söyleyen Dahir, "Filistin hükümetinden, Filistin'deki meslektaşlarımız gibi diğer memurların tamamının maaşlarını ödemesini istiyoruz" diye konuştu.

Dahir, Filistin hükümetine, Gazze Şeridi için gerekli sağlık teçhizatı sağlaması ve sağlık sektörünü kurtarması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Ramallah hükümetinin tedarik etmemesi nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme stokunun sıfırlandığını belirtiyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, eski Filistinli tutuklulardan yüzlercesinin maaşının kesilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 19 Mart'ta Gazze'nin bir bölümüne karşı mali ve kanuni cezalar uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Tehdidin ardından, memurların mart ayında ödenmeyen maaşları, yüzde 50 kesintili olarak mayıs ayı başında ödenmişti.

2007'den beri siyasi bölünmüşlük yaşanıyor

Abbas, Nisan 2017'de, Hamas'ı, Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri gibi konularda bir takım önlemler almıştı.

Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.