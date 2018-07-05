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GE Sağlık ve Yeditepe Üniversitesi Türkiye’de biyolojik ilaç sektörünü ileri taşıyacak iş birliğine imza attı
GE’nin Fast Trak teknoloji ve eğitim merkezi Yeditepe Üniversite’sinde faaliyetlerine başladı, sektörel uzmanlığı ile biyoproses alanında yerel yeteneklerin yetiştirilmesine destek sunacak
GE Sağlık ve Yeditepe Üniversitesi Türkiye’de biyolojik ilaç sektörünü ileri taşıyacak iş birliğine imza attı
05 Temmuz 2018 -
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GE Sağlık Yaşam Bilimleri ve Yeditepe Üniversitesi, Türkiye ve çevre coğrafyada yenilikçi ilaç geliştirmede biyoproses projelerinin gelişimini hızlandırmak ve üretkenliği arttırmak için iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında, üniversitede GE’nin Fast Trak Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı kuruldu. Faaliyetlerine Mayıs ayında başlayan laboratuvar, Türkiye'de hızlı büyüyen biyolojik ilaç sektörü ve akademi arasında kurulacak yeni iş birliklerini teşvik edecek.

Yeditepe Üniversitesi’nden önce Mart 2016’da açılan ve GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde faaliyet gösteren GE Sağlık Yaşam Bilimleri Fast Trak Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, bugüne kadar yaklaşık 450 bilim insanı ve biyolojik ilaç sektör temsilcisi için bilimsel etkinliklere ve Fast Trak eğitim programlarına ev sahipliği yaptı. 

GE’nin Yeditepe Üniversitesi’nde kurulan Fast Trak Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, yukarı akış ve aşağı akış biyoproses aşamaları için en gelişmiş laboratuvar ölçekli teknolojilere, biyoreaktörlere, kromatografi sistemlerine ve protein araştırma teknolojilerine sahip. Bu teknolojiler, bölgedeki müşteriler için uygulamalı teknoloji eğitimleri ve süreç geliştirme hizmetleri sağlayacak olan yerel GE biyoproses uzmanları tarafından kullanılacak. Yeditepe Üniversitesi’ndeki bilim insanları da burada eğitim görecek ve projelerini yürütmek için gereken gelişmiş teknolojilere erişebilecek.

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Canan Aykut Bingöl, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’de biyolojik ilaç sektörü güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve bu akademi-endüstri iş birliği, sektördeki AR-GE faaliyetlerinin artmasına önemli bir katkı sunacak. Bunun yanında, ülkeye daha zengin ve uyumlu bir biyolojik ilaç tesisi kazandırılmasına da yardımcı olacak. Bu iş birliği sayesinde araştırmacılarımızın yüksek kaliteli biyoproses teknolojilerine ve uzmanlığına erişiminin sağlanması ile biyoproses yetkinliğini ve bu alandaki kabiliyetleri geliştireceğiz."

Biyolojik ilaç sektörünün son beş yılda Türkiye'de yaklaşık yüzde 15 oranında büyüdüğünü hatırlatan GE Sağlık Yaşam Bilimleri Fast Trak Genel Müdürü Umay Şaplakoğlu iş birliği hakkında şunları söyledi: “Geçtiğimiz beş yıl, hükümetin biyolojik ilaç araştırmaları ve ilgili Ar-Ge faaliyetlerini hızlandırma amaçlı teşvik planını desteklediği bir süreç oldu. İstanbul'daki Fast Trak merkezine yatırım yapmamızın en önemli dayanağı olan bu olumlu adıma destek sunabilmek için gerekli yetkinliğe ve altyapıya sahip olmak büyük önem taşıyor. Biyolojik ilaç alanına yönelik Ar-Ge’yi ve üretim desteğini pekiştirmek için mevcut ve gelecekteki yeteneklerle olan etkileşimimizi artırmamız gerekiyor. İşte bu nedenle, akademi ile olan ilişkilerimizi güçlendirip Fast Trak merkezimizi Yeditepe Üniversitesine yerleştirerek sektörel müşterilerimize de hizmet vermeyi sürdüreceğiz.”

GE Sağlık Yaşam Bilimleri, Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi İş Direktörü Levent Gündeğer ise şunları söyledi: “Doğru odak alanları seçerek dünya standartlarında ilaç keşif çalışmalarını hızlandırmak ve biyoproses alanındaki yetkinliği ve yetenekleri artırmak için uzmanlığımızı ve deneyimimizi paylaşıyoruz. Türkiye'deki üniversitelerle ve biyolojik ilaç sektörüyle iş birlikleri gerçekleştirme konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz."
 

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