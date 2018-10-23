SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gebelik eğitimi sonuçları: Eğitim alan 6 bin kadın normal doğuma yöneldi
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçen yıl haziran ayında açılan gebe okulunda eğitim alan 9 bin civarındaki kadından yaklaşık 6 bini normal doğum yaptı
Gebelik eğitimi sonuçları: Eğitim alan 6 bin kadın normal doğuma yöneldi
23 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren okulu tanıtmak amacıyla kadın doğum polikliniklerini ziyaret eden görevli hemşire ve ebeler, görüştükleri gebelere burada verilen eğitimin yararlarını anlattı.

Eğitimden yararlanan yaklaşık 6 bin kişi normal doğum yaptı

Gebe okuluna giden kişi sayısı her geçen gün artarken, yaklaşık 1,5 yıllık sürede 9 bin civarında anne adayına eğitim verildi. Bu eğitimlerden yararlananlardan yaklaşık 6 bini ise normal doğum yaptı.

Gebe okulu görevlisi ebe ve fitness antrenörü Fadime Ayışık Karaca, okulun tanınmasıyla daha fazla gebeye ulaştıklarını söyledi.

 

Sağlık Bakanlığı gebe okullarının standartlarını belirledi 

Karaca, okulda 6 haftalık eğitim programı uyguladıklarını, bu kapsamda egzersiz ve nefes çalışmaları yapıldığını, gebelikle ilgili tüm süreçlerin anlatıldığını belirtti.
 

Bebek bakımı ve lohusalık dönemi de anlatılıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı İlknur Çam da, normal doğum yapan annelerin iyileşme sürecini daha hızlı yaşadığını ve bu sayede bebeğiyle rahatlıkla iletişim kurabildiğini söyledi.

Romatizmal hastalığı bulunan kadınlar için çağrı: 'Gebelik öncesi bilgilendirilmeli' 

Hem bebekler hem de anneleri için en iyi doğum şeklinin normal doğum olduğunu belirten Çam, "Gebe okulumuzda kadınlara detaylı olarak bilgiler veriyoruz. Ulaştığımız kadınlar eğitimlerin faydalı olduğunu belirtiyor" dedi.

Okulda gebelere bebek bakımı ve lohusalık dönemiyle ilgili bilgiler de veriliyor.

Anahtar Kelimeler:

gebe okulu mersin sehir hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Muhiddin Göç (Uz.dr )
23.10.2018 15:40:16
İyi bir uygulama olarak görüyorum ama doğum işleri özele kaymış durumda. Bu rakkam devede kulak bile sayılmaz.Önerim doğumlar vardiye ile çalışılan merkezi doğum evlerinde yapılmalı.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
organ nakli Prof. Dr. Acar Tüzüner yapay organdü tip fakultesi doc. dr. mansur daggulu bobrek tasikirklareli ozan kayaomega-3 Prof. Dr. Ayper Somer cocuk sagligiktü tıp fakültesi Prof. Dr. Süleyman BaykalBERİKA DEMİR SOSYAL MEDYA TIP FAKÜLTESİProf. Dr. İlknur Arslanoğlu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesijan gruber yale-nus universitesi iplik kurtlariakademik ilan akademik personel kütahya sağlık bilimleri üniversitesigebe okulu mersin sehir hastanesiyeni hucre protein kompleksiopr. dr. afsin yaveri opr. dr. rafet tok acik kalp ameliyatijaponya masahiko shibayama tokyo tip universitesisedef hastaligi dr. muge merte-nabız şuayip birinci teletıp Algoloji Prof. Dr. İlhan Öztekinhuseyin gurhanmesane kanseri ürolojirenkli kod hasta yakını tatbikat infertilite başkent üniversitesi ali haberal turgut noyanhepatit sağlık bakanlığı sağlık planısarılık recep tayyip erdoğan saglik hizmeti şehir hastaneleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
24/10-25/10İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve FuarıECZACILIKANKA
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.