Gebelik eğitimi sonuçları: Eğitim alan 6 bin kadın normal doğuma yöneldi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren okulu tanıtmak amacıyla kadın doğum polikliniklerini ziyaret eden görevli hemşire ve ebeler, görüştükleri gebelere burada verilen eğitimin yararlarını anlattı.

Eğitimden yararlanan yaklaşık 6 bin kişi normal doğum yaptı

Gebe okuluna giden kişi sayısı her geçen gün artarken, yaklaşık 1,5 yıllık sürede 9 bin civarında anne adayına eğitim verildi. Bu eğitimlerden yararlananlardan yaklaşık 6 bini ise normal doğum yaptı.

Gebe okulu görevlisi ebe ve fitness antrenörü Fadime Ayışık Karaca, okulun tanınmasıyla daha fazla gebeye ulaştıklarını söyledi.

Karaca, okulda 6 haftalık eğitim programı uyguladıklarını, bu kapsamda egzersiz ve nefes çalışmaları yapıldığını, gebelikle ilgili tüm süreçlerin anlatıldığını belirtti.



Bebek bakımı ve lohusalık dönemi de anlatılıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı İlknur Çam da, normal doğum yapan annelerin iyileşme sürecini daha hızlı yaşadığını ve bu sayede bebeğiyle rahatlıkla iletişim kurabildiğini söyledi.

Hem bebekler hem de anneleri için en iyi doğum şeklinin normal doğum olduğunu belirten Çam, "Gebe okulumuzda kadınlara detaylı olarak bilgiler veriyoruz. Ulaştığımız kadınlar eğitimlerin faydalı olduğunu belirtiyor" dedi.

Okulda gebelere bebek bakımı ve lohusalık dönemiyle ilgili bilgiler de veriliyor.