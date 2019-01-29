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Gebelik ve doğum masaya yatırılıyor: 'Dünyaca ünlü kaşif kabile serüvenlerini aktaracak'
Yüksek İhtisas Üniversitesi, Koru Ankara Hastanesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kongreye, gebelik ve doğum konusunda uzman doktor, ebe, psikolog ve daha birçok profesyonel meslek grubu katılacak
Gebelik ve doğum masaya yatırılıyor: 'Dünyaca ünlü kaşif kabile serüvenlerini aktaracak'
29 Ocak 2019 - AA
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Bu yıl 3'üncüsü yapılacak kongrenin odak noktasını "doğum" oluşturuyor.

Doğumda anne ve bebek için el birliğiyle çalışan sağlık personelini bir araya getirerek, bilgi, beceri ve iş birliğinin artırılması amacıyla düzenlenen kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Aydan Biri ve Prof. Dr. Tamer Mungan üstleniyor.

Doğum ortamlarından doğum pozisyonlarına kadar birçok başlığın tartışılacağı kongreye, Amerika'da 45 yıldır lisanslı ebelik yapan Carol Gautschi de katılarak olağanüstü durumlarda doğumlar için alınacak önlemleri ve zor doğumlardaki teknikleri iki günlük kurs programı dahilinde katılımcılara aktaracak.

Ödüllü kaşif Alegra Ally deneyimlerini paylaşacak

Dünyaca ünlü etnograf ve ödüllü kaşif Alegra Ally de kongrenin konuğu olacak.

Ally kongrenin ikinci günü konuklarla buluşarak, yerli ilkel kabilelerde ve teknolojinin olmadığı zor doğa koşullarında yaşayan kadınların gebelik, doğum ve çocuk yetiştirme serüvenlerini anlatacak.

Yıllar boyu doğum komplikasyonlarına içgüdüsel yöntemler ve  geleneksel öğretilerle alınan önlemleri gözlemleyen Ally, deneyimlerini 90 dakikalık fotoğraf-video sunumuyla katılımcılara aktaracak.

Anahtar Kelimeler:

gebelik dogum kadin dogum aydan biri tamer mungan

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