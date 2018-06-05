Gebelikte D vitamini eksikliğine bağlı 20 hastalık

Kemik oluşumunda etkili

Günümüzde kapalı ortamlarda uzun süre geçirilmesi ve sağlıksız beslenme nedeniyle toplumdaki eksikliği giderek artan D vitamini, kemik oluşumunda etkilidir. D vitamini bitkilerden ergokalsiferol (D2) , hayvansal gıdalardan kolekalsiferol (D3) olarak alınmaktadır. Ayrıca ciltte ultraviyole ışınları ile dehidrokolesterolden sentezlenmektedir. Hayatın her döneminde yeterli düzeyde alınması gereken D vitamini, özellikle gebelikte hem anne hem de bebek için hayati bir öneme sahiptir. Gebeliğin son 3 ayında bebeğin kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfora gereksinim artmaktadır. Bu nedenle gebelikte süt, yoğurt, balık, yumurta, tereyağı gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamininden zengin beslenilmesi önem taşımaktadır.

Vücutta yeterli miktarda D vitamini yoksa…

Vücuttaki D vitamini seviyesinin düşüklüğü, gebelik döneminde hem annede hem de bebekte bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Gebelik döneminde D vitamini eksikliğinin annede yol açtığı sağlık sorunları:

Gebelik tansiyonu

Gebelik şekeri

Gebelik zehirlenmesi

Diş kaybı

Erken doğum riski

Gebelik döneminde D vitamini eksikliğinin bebekte yol açtığı sağlık sorunları:

Erken doğum (Prematüre bebek)

Solunum problemleri

Kan şekerinde düşme

Kalsiyum düşüklüğü

Raşitizm

Havale geçirme

Büyüme geriliği

Metabolik kemik kırıkları

Yüksek oranda ve ağır seyreden enfeksiyonlar

Çocukluk döneminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Otizm spektrum hastalıkları

Zeka puanı düşüklüğü

Kemik mineral yetersizliği

Tip 1 diyabet

Astım ve hışırtılı solunum

D vitamini için 15-20 dakika güneşlenme yeterli

Gebeler, D vitamininden zengin olan yumurta, süt, yoğurt, karaciğer ve balık (somon, sardalye, uskumru, morina gibi) tüketimine önem vermelidir. Bir yumurta 20, bir bardak süt 100, 1 tatlı kaşığı balık yağı 400, 100 gram somon balığı 345 ünite D vitamini içermektedir. D vitamini için güneşlenme önemli bir kaynaktır. Derinin hafif pembeleşmesinin gerçekleştiği 15-30 dakika güneşlenme ile 2000 ünite D vitamini üretilmektedir. Gebelerde günlük D vitamini desteği 400-600 ünite olarak önerilmektedir. Ülkemizde 2005 yılında yapılan araştırmada gebelerde % 81,7 ve bebeklerde % 40 oranında D vitamini eksikliği saptanmıştır. Özellikle son yıllarda bebeklerde 400 ünite/gün olarak verilen D vitamini desteği, raşitizm oranında belirgin azalma sağlamıştır. Ayrıca gebeliğin 3’üncü ayından itibaren hamilelik boyunca ve doğum sonrası 6 aya kadar günlük 900 ünite D vitamini desteği sürdürülmektedir.