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Gebelikte sigara kullanımında çarpıcı sonuç: Bir ya da iki sigara bile ani bebek ölüm riskini artırıyor
Hamilelik sırasında sigara içmek, bebek için ani ölüm riskini iki katına çıkarıyor
Gebelikte sigara kullanımında çarpıcı sonuç: Bir ya da iki sigara bile ani bebek ölüm riskini artırıyor
12 Mart 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Amerikan Pediatri Akademisinin Dergisinde yayımlanan araştırmada 2007 ve 2011 yılları arasında belirlenen doğum / bebek ölüm verileri hakkındaki hamilelikte sigaraya ilişkin veriler analiz edildi ve her bir sigara için ölüm riskinin 0,07 oranında arttığı bulundu.

 Günde bir paket sigara içildiğinde, bebeğin ani ölüm riski, sigara içmeyenlerin bebeklerine kıyasla neredeyse üç katı daha fazla artıyor.

Araştırmanın en çarpıcı noktasının “Bir ya da iki sigara içmenin bile ani bebek ölüm riskini artırması’ olarak vurgulanıyor.

Ani bebek ölümü sendromu, araştırmalar bir bebeğin uyku pozisyonu ile ani ölümler arasında bir bağlantı bulana kadar onlarca yıldır ebeveynler için korkutucu, açıklanamayan bir fenomendi. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, 1 ay ile 1 yaş arasındaki bebeklerin mideleri üzerinde yatmaları durumunda, ölme riski iki katına çıktı . 

 

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Anahtar Kelimeler:

gebelik sigara kullanimi amerikan pediatri akademisi

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People
4
1) bu doktor bilmiyor (başka doktora gidelim)
12.03.2019 12:53:16
yıllardır savaşıyorum..., ben yoruldum...

gebeyken sigara içme, eşinde sigara içmesin..

eşin ;sen gebeyken balkonda bile sigara içmesin...

sigara ;

ani bebek ölümlerine sebep olur, CEVAP: Allah korusun
kalp anomalilerine sebep olur, CEVAP: Allah korusun
kötü gebelik komplikasyonlarına sebep olur, CEVAP: Allah korusun
erken doğuma sebep olur , CEVAP: Allah korusun

1 tane bile içemezsin , cevap bırakamam
Bak bir sabah kalkmışsın ve bebek ölmüş olur diyorum, CEVAP: Allah korusun

tespitim kesindir, ''Allah Korusun'' demekle korunacağımıza iman etmiş bir milletiz...

şahsen sigara içeni takip etmiyorum, doğumuna girmiyorum, ameliyatını yapmıyorum

gebeliğinde sigara içen, buna bağlı bebek ölümü olmuş birisine, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlatılmalıdır
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