Gebelikte sigara kullanımında çarpıcı sonuç: Bir ya da iki sigara bile ani bebek ölüm riskini artırıyor

MEDİMAGAZİN- Amerikan Pediatri Akademisinin Dergisinde yayımlanan araştırmada 2007 ve 2011 yılları arasında belirlenen doğum / bebek ölüm verileri hakkındaki hamilelikte sigaraya ilişkin veriler analiz edildi ve her bir sigara için ölüm riskinin 0,07 oranında arttığı bulundu.

Günde bir paket sigara içildiğinde, bebeğin ani ölüm riski, sigara içmeyenlerin bebeklerine kıyasla neredeyse üç katı daha fazla artıyor.

Araştırmanın en çarpıcı noktasının “Bir ya da iki sigara içmenin bile ani bebek ölüm riskini artırması’ olarak vurgulanıyor.

Ani bebek ölümü sendromu, araştırmalar bir bebeğin uyku pozisyonu ile ani ölümler arasında bir bağlantı bulana kadar onlarca yıldır ebeveynler için korkutucu, açıklanamayan bir fenomendi. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, 1 ay ile 1 yaş arasındaki bebeklerin mideleri üzerinde yatmaları durumunda, ölme riski iki katına çıktı .

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