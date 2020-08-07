Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı

Gebze Teknik Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ilaçta yerelleşme ve millileşme uygulamaları kapsamında Kovid-19 tedavisine yönelik ilaç çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrem Kulu, ilaç endüstrisinin insan yaşamını doğrudan etkileyen, yüksek katma değer sağlayan, stratejik öneme sahip sektörlerden olduğuna dikkati çekti.

Salgın sürecinde, yerli ilaçların üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Kulu, "İlaç üretiminde kritik öneme sahip ilaç etken maddelerinin dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla GTÜ olarak ilaçta yerelleşme ve millileşme çalışmalarını önemsemekte ve desteklemekteyiz." ifadesini kullandı.

"Bu ilacın tamamen yerli üretimini hedefliyoruz"

Kulu, üniversite olarak, dünya genelinde etkisini devam ettiren Kovid-19'un tedavisinde kullanılan "Favipiravir" ilacının sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

GTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altundaş ile bu ilacın, daha ekonomik, çevre dostu ve endüstriyel üretim koşullarına uygun şartlarda prosesini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Kulu, şunları kaydetti: