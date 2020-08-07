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Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
Gebze Teknik Üniversitesinde yeni tip koronavirüs tedavisinde yaygın kullanılan "Favipiravir" ilacının sentezi ve üretimine yönelik geliştirilen yöntemler, proje ortağı Milli Savunma Bakanlığına sunulacak.
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
07 Ağustos 2020 14:14 - AA
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Gebze Teknik Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ilaçta yerelleşme ve millileşme uygulamaları kapsamında Kovid-19 tedavisine yönelik ilaç çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrem Kulu, ilaç endüstrisinin insan yaşamını doğrudan etkileyen, yüksek katma değer sağlayan, stratejik öneme sahip sektörlerden olduğuna dikkati çekti.

Salgın sürecinde, yerli ilaçların üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Kulu, "İlaç üretiminde kritik öneme sahip ilaç etken maddelerinin dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla GTÜ olarak ilaçta yerelleşme ve millileşme çalışmalarını önemsemekte ve desteklemekteyiz." ifadesini kullandı.

"Bu ilacın tamamen yerli üretimini hedefliyoruz"
Kulu, üniversite olarak, dünya genelinde etkisini devam ettiren Kovid-19'un tedavisinde kullanılan "Favipiravir" ilacının sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

GTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altundaş ile bu ilacın, daha ekonomik, çevre dostu ve endüstriyel üretim koşullarına uygun şartlarda prosesini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Kulu, şunları kaydetti:

"İlaç Ar-Ge ve Ür-Ge'sinde hem akademik hem de endüstriyel tecrübeye sahip proje ekibimiz var. Favipiravir için geliştirmekte olduğumuz yöntemleri, çok yakında proje ortağımız Milli Savunma Bakanlığına sunacağız. Favipiravir için geliştirilmekte olan bu yeni yöntemin, FDA ve TİTCK gibi ulusal ve uluslararası ilaç otoritelerinin regülasyonlarına uygunluğunun yanı sıra mevcut yöntemlere göre çok daha ekonomik olması için hazırlıklar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, tamamen yerli olarak üretimi gerçekleştirilen ilacın ülkemizde ve dünyada kullanıma sunulmasını hedeflemekteyiz."

Anahtar Kelimeler:

gebze teknik universitesi kovid-19 ilac favipiravir

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