Gece çalışanların kalp hastalığına yakalanma riski 2 kat fazla

Gece çalışanların gündüz çalışanlara göre 2 kat daha fazla kalp hastalığına maruz kaldığının altını çizen Arbatlı, "Bu kişiler şekerden ve fast-food tarzı beslenmeden uzak durarak yaşam tarzlarını dengelemeliler" dedi.



"KALBİNİZİ ÇOCUKKEN KORUMAYA BAŞLAYIN"



Konforlu bir yaşamın temellerinin çocukluk döneminde atıldığını belirten Memorial Hizmet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, "Çocukluk döneminde başlayan beslenme alışkanlıkları hayat boyu sürmektedir. Bu nedenle düzenli beslenme alışkanlıklarına önem verilmeli. Başta kalp olmak üzere bir çok rahatsızlığa neden olan obezitenin de önlemi çocukluk döneminde alınmalıdır. Ayrıca çocukluk döneminde yaptırılan tetkikler ileriki yaştaki hastalıklar hakkında bilgi vermektedir. Erken yaşta belirlenen kolesterol yüksekliği, diyabet eğilimi kontrol altında tutulmalı, beslenme alışkanlıkları düzenlenmeli. Ergenlik döneminde spora yönelen gençler mutlaka bir hekim kontrolünden geçmelidir. Bazı önemli kalp hastalıkları bu dönemde saptanarak tedavileri erken dönemde mümkün olmaktadır” diye konuştu.



"GENETİK FAKTÖRLERİ İHMAL ETMEYİN"



Modern çağın getirdiği yoğun iş hayatı, yoğun trafik, sigara, stres, kötü beslenme, uykusuzluk gibi faktörler kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu şartlarda hayatını sürdürenlerin risk altında olduğunu söyleyen Arbatlı, düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ailesinde kalp ve damar hastalığı, kolesterol, şeker hastalığı veya bunların dışında birtakım romatizmal şikayetleri olan kişilerin belli aralıklarla mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Harun Arbatlı, "Bir çok kalp hastasını kontroller sırasında tespit ediyoruz. Kalp ameliyatı yaptığımız hastaların birçoğu tesadüfen çekilen filmler sonucu hekime geliyorlar" ifadelerini kullandı.



GECE ÇALIŞANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA



Gece çalışmanın vücudun iç ritmini bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Harun Arbatlı, gece çalışanlara şu tavsiyelerde bulundu:



"Biz gündüz yaşayıp gece dinlenmeye programlanmış organizmalarız. Bu organizmayı tersine zorladığımız zaman bazı hormon sistemlerinde bozulmalar, yüksek tansiyonun ortaya çıkması ve kolayca iyileşebilecek girip gibi basit hastalıkların uzun sürede iyileştiğini fark ediyoruz. Bu sürelerin uzaması ister istemez kalp hastalıklarını da tetikliyor. Yapılan araştırmalar gece vardiyasında çalışan insanların kalp hastalıkları bakımından gündüz çalışanlara göre 2 kat daha fazla risk altında olduğunu göstermiştir. Bu nedenle gece vardiyasında çalışanların kendilerine 2 kat daha fazla dikkat etmesi, doktor kontrolleri ona göre yaptırmalıdır. Şeker ve fast-food tarzı beslenmeden uzak durarak yaşam tarzlarını, dinlenme sürelerini çok iyi dengelemeliler ki hastalığa maruz kalmasınlar."



35 YAŞ SONRASI 2 YILDA BİR KONTROL ŞART



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan kalp hastalıklarında erken teşhis ve tedavinin önemine değinen Prof. Dr. Harun Arbatlı, "Hayat konforu ve kalp sağlığını korumak için erken teşhis çok önemlidir. Bu nedenle 35 yaşından sonra 2 yılda bir, 50 yaşından sonra ise yılda bir kere doktora giderek kalp kontrolü yapılmadır. Çünkü hastalıkların erken tanısıyla birlikte kişi birtakım dokuları kaybetmeden ve komplikasyonlara maruz kalmadan tedavi edilebiliyor" dedi.



KALBİNİZİN SAĞLIĞI İÇİN BU ÖNERİLERE KULAK VERİN



Kalp sağlığımızı korumak için sigara ve benzeri alışkanlıklar, fast food yiyecekler, şeker ve tuzdan uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Harun Arbatlı, “Kalbinizin sağlığı için öncelikle düzenli beslenmeli, egzersiz yapmalı, düzenli uyumalı ve stresi hayatınızdan çıkarmalısınız. Ayrıca tansiyon ve diyabet rahatsızlığınız varsa mutlaka tedavi olmanız, kolesterol dengenizi korumanız, hazır gıda ve trans yağlardan uzak durmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.