Gece ne kadar idrara sık çıkılıyorsa, hipertansiyon riski de o kadar artıyor

MEDİMAGAZİN- The Japanese Circulation Society 83. Yıllık Bilimsel Toplantısı (JCS 2019) 29 - 31 Mart tarihleri arasında Yokohama'da yapıldı. Toplantıda nokturi ve hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceleyen Watari araştırması dikkat çekti.



Japonya tuz tüketimi günlük ortalama 10 gram ve dünyadaki ortalama tuz tüketiminin (4 gram) 2 katından daha fazla. O yüzden de Japonya’da hipertansiyon ulusal bir hastalık kabul ediliyor. Yüksek tuz alımınının nedeni olarak, deniz mahsülleri ile soya fasulyesinin yüksek miktarda tüketimi gösteriliyor.

Japonyada daha önceki çalışmalar yüksek tuz alımı ile noktüri arasında ilişkiyi göstermişti. Yeni yapılan Watari çalışmasıyla noktüri ve hipertansiyon arasındaki ilişki incelendi.3 bin 749 kişide yapılan araştırmada kan basıncı 140/90 ve hipertansiyon lacı kullananlar hipertansif olarak kabul edildi.

Araştırma sonucunda gece sık idrara çıkanlarda hipertansiyon oranı yüzde 40 daha fazla bulundu. Araştırmacılar gece idrara çıkma sıklığı ne kadar artıyorsa hipertansiyon riskinin de o kadar arttığını ifade etti.