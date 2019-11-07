Gece nöbetçi doktorun telefonu çalındı: Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

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ANKARA - Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bir hastanede gece nöbetçi olan doktor mescide giderek sabah namazını kıldığı esnada odasına giren V.A., doktorun 2 bin liralık telefonunu çaldı. Mescitten döndükten sonra telefonunu bulamayan doktor, hastanenin güvenlik görevlilerine haber verdi.
Cep telefonu bulunamayınca çalındığı anlaşıldı. Hırsızlık ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızlık olayını temizlik personeli V.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis tarafından öğle saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|09/11-09/11
|3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu
|GERİATRİ
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|07/11-09/11
|Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi Toplantısı
|KULAK-BUR...
|ESKİ
|06/11-10/11
|14. Üroonkoloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|05/11-10/11
|40. Ulusal Radyoloji Kongresi
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|ANTA
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|5. Perfüzyon Sempozyumu
|ACİL TIP
|ANTA
|07/11-10/11
|Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi
|ANESTEZİY...
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|06/11-10/11
|Türk Oftalmoloji Derneği 53’üncü Ulusal Kongresi
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