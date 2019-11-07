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Gece nöbetçi doktorun telefonu çalındı: Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Başkent'te bir hastanede sabah namazını kılmak için mescide giden doktorun cep telefonunu çalan zanlı kısa sürede yakalandı.
Gece nöbetçi doktorun telefonu çalındı: Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

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07 Kasım 2019 - AA
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ANKARA - Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bir hastanede gece nöbetçi olan doktor mescide giderek sabah namazını kıldığı esnada odasına giren V.A., doktorun 2 bin liralık telefonunu çaldı. Mescitten döndükten sonra telefonunu bulamayan doktor, hastanenin güvenlik görevlilerine haber verdi.

Cep telefonu bulunamayınca çalındığı anlaşıldı. Hırsızlık ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızlık olayını temizlik personeli V.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis tarafından öğle saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

doktor hastane

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