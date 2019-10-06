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Gece saat 3'te hastayı kontrol için giden çocuk cerrahı, trafik kazası yaptı
AKSARAY’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan doktor Ayşe Betül Öztürk'ün (37) bir çocuğa müdahale için hastaneye gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Gece saat 3'te hastayı kontrol için giden çocuk cerrahı, trafik kazası yaptı
06 Ekim 2019 -
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AKSARAY-Kaza, saat 03.00 sıralarında Nevşehir kavşağında meydana geldi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk cerrahı olarak görev yapan Ayşe Betül Öztürk, ameliyat ettiği çocuk hastayı kontrol etmek için hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Öztürk yönetimindeki 38 AC 610 plakalı otomobil, kavşakta Teyyar Kıran (43) yönetimindeki 27 L 5361 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Doktor Öztürk ile diğer aracın sürücüsü Teyyar Kıran ve yanındaki Kudret Kıran (41), Esma Kıran (16), Tuğba Kıran (20), Fatuma Barre Ali Fatumo (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan doktor Ayşe Betül Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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trafik kazasi aksaray ayse betul ozturk

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