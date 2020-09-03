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Geçtiğimiz kış grip semptomları gösterenler aslında Covid-19’a yakalanmış olabilir
Uzmanlar, geçen kış grip semptomları gösteren kişilerin aslında Covid-19 hastalığına yakalanmış olabileceğini öne sürdü.
Geçtiğimiz kış grip semptomları gösterenler aslında Covid-19’a yakalanmış olabilir
03 Eylül 2020 15:44 - MEDİMAGAZİN
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Texas Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada araştırmacılar, henüz ilk vakalar daha açıklanmadan önce influenza belirtileri gösteren kişilerin aslında Covid-19 atlatmış olabileceğini öne sürdü. 

Araştırmada, Wuhan ve Seattle’dan bir grup insanın boğaz sürüntüleri incelendi. Bulgulara göre, Wuhan’da 12 Ocak 2020 tarihinden önce grip benzeri semptom gösteren 26 kişiden dördü enfekteydi. ABD’de ilk vakanın görüldüğü yer olan Seattle’da ise 9 Mart 2020’den önce, solunum sıkıntısı yaşayan 2 bin 353 kişiden 25’i Covid-19 hastasıydı.

Kısıtlamalar gelmeden önce vakalar tespit edilenden çok daha fazlaydı
23 Ocak 2020 tarihinde Wuhan’da ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde bilinen 422 vaka vardı. Fakat yapılan yeni çalışmaya göre, sokağa çıkma yasağı gelmeden önce sadece Wuhan’da bin 300 vaka olduğu tahmin ediliyor.

Seattle’da ise araştırmacılar, 24 Şubat ile 9 Mart 2020 tarihleri arasında 4 bin 367 yetişkinin Covid-19’a yakalandığını tahmin ediyor. Ancak bu sayılar yalnızca belirti gösteren kişileri temsil ediyor. Uzmanlar, belirti göstermeyen vakalar da olabileceğini göz önünde bulundurarak kısıtlamalar başlamadan önceki gerçek vakaların bilinenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Sonuç olarak, bu araştırma pandeminin dünyaya nasıl bu kadar hızlı yayıldığını anlamamıza yardımcı olabilir ve gelecekte neler olabileceğine dair ipuçları verebilir. Ayrıca, gerçek vakaların bilinmesi, Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarının doğru bir şekilde belirlenmesine de yardımcı olabilir.
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Anahtar Kelimeler:

covid-19 vakalar sokaga cikma yasagi influenza

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