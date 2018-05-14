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Geleceğin Eczacılığı: PHARMA 4.0
Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Armağan Ener, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla “Geleceğin Eczacılığına” ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Geleceğin Eczacılığı: PHARMA 4.0
14 Mayıs 2018 -
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Geleceğin Eczacılığı’nın iki temel üzerine şekilleneceğini belirten Ecz. Ener şu bilgileri paylaştı:
 
“Birincisi Dijital teknoloji, ikincisi İnsan. Evet, bir Dijital Devrim sürecini yaşıyoruz. Hiç yaşanmadığı kadar hızlı ve öngörülemeyecek boyutta bir dijital dünyaya doğru yol alıyoruz. Bu dijital dünyada kendini izleyebilen daha bilgili hastalar olacak. Vücut sensörleri kişilerin fiziki yapılarındaki değişimleri, rahatsızlıklari anında sağlık merkezlerine ulaştıracak ve hızla elde edilen klinik bulgular hastanın genetik yapısı, fiziksel değerleri ve kullandığı ilaçlara göre 3D Yazıcılar ile hazırlanan kişiye özel ilaçlar hastanın kullanımına çok hızlı bir biçimde sunulabilecek. Robotlarla cerrahi operasyonlar hızlı ve kusursuz yapılabilecek, giyilebilir teknolojik ürünler ile medikal problemler çok hızlı iyileştirilebilecek. Yapay Zeka sayesinde Eczane yönetimi, stok sayımı ve belirleme sipariş verme stratejileri, hasta bilgilerini tutabilme ve yorumlayabilme imkanlarına sahip olabileceğiz.”
 
“TEKNOLOJİNİN SAĞLAYAMAYACAĞI TEK UNSUR GÜVENDİR”
 
Ecz. Ener mesajında ‘Güven’ unsuruna dikkat çekerek, “Tüm bu teknolojik gelişmelerin yanında olması gereken ve biz eczacıların uzun yıllar içinde insanlarla yoğun iletişimlerimizle oluşturduğumuz, hiç bir teknolojik gelişmenin sağlayamayacağı büyük bir değer olan ‘Güven’ konusudur. Bizler, yüzyıllardır oluşturduğumuz toplumsal sağlık alanındaki güven temelimizin, Danışman Eczacı kimliğimizin üzerine teknolojik gelişim donanımlarını yerleştirebilmeli ve mesleğimizi geleceğe onurla taşıyabilmeliyiz. Tıbbi Fütürist Dr. Bertalan Mesko’nun dediği gibi ‘Rasyonelleştirilmiş ve optimize edilmiş sağlık sistemlerini bir araya getirebilmek için ilaç sektöründeki tüm bileşenler, teknolojik değişim dalgasına hazır olmalıdırlar’. Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlarım.” dedi.

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